Посла США Дэвида Саттерфилда вызвали в Министерство иностранных дел Турции. Это произошло после заявления амерканського президента Джо Байден о геноциде армян.

С американским послом пообщался заместитель министра иностранных дел, посол Седант Онал. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на МИД.

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Онал, в частности, отметил Саттерфилду, что Турция считает заявление Байдена неприемлемым и таким, что не имеет никакой исторической и правовой основы.

Именно поэтому МИД страны ее решительно осуждает. "Это заявление глубоко задело турецкий народ и нанесло рану, которую трудно залечить", – отметили в ведомстве.

США временно закрывают посольство и генконсульства

После признания Байденом геноцида армян в Османской империи посольство и консульства США в Турции временно остановят свою деятельность. Говорится, в частности, о:

посольстве США в Анкаре;

генконсульстве США в Стамбуле;

консульстве США в Адане;

консульском агентстве в Измире.

Обратите внимание! Дипломатические ведомства Штатов в не будут работать 26 – 27 апреля. К такому шагу прибегли из соображений безопасности.

В посольстве посоветовали гражданам США обращаться в ближайший консультативный отдел, если им срочно понадобятся услуги ведомства.

Кроме этого, там посоветовали избегать территорий вокруг правительственных зданий США и быть осторожными в местах сбора американцев и других иностранцев.

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