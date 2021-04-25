Турецкий МИД вызвал посла США после заявления Байдена
Посла США Дэвида Саттерфилда вызвали в Министерство иностранных дел Турции. Это произошло после заявления амерканського президента Джо Байден о геноциде армян.
Источник:Hurriyet
С американским послом пообщался заместитель министра иностранных дел, посол Седант Онал. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на МИД.
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Онал, в частности, отметил Саттерфилду, что Турция считает заявление Байдена неприемлемым и таким, что не имеет никакой исторической и правовой основы.
Именно поэтому МИД страны ее решительно осуждает. "Это заявление глубоко задело турецкий народ и нанесло рану, которую трудно залечить", – отметили в ведомстве.
США временно закрывают посольство и генконсульства
После признания Байденом геноцида армян в Османской империи посольство и консульства США в Турции временно остановят свою деятельность. Говорится, в частности, о:
- посольстве США в Анкаре;
- генконсульстве США в Стамбуле;
- консульстве США в Адане;
- консульском агентстве в Измире.
В посольстве посоветовали гражданам США обращаться в ближайший консультативный отдел, если им срочно понадобятся услуги ведомства.
Кроме этого, там посоветовали избегать территорий вокруг правительственных зданий США и быть осторожными в местах сбора американцев и других иностранцев.
Геноцид армян в 1915 году: что следует знать
- 24 апреля 1915 года считают Днем геноцида армянского населения. Тогда младотурецкие правители приказали собрать армянскую интеллигенцию в Стамбуле и депортировать. Многие люди погибли.
- До 1918 года в целом погибли свыше 1,5 миллиона армян, остальные бежали или были выселены османами в Месопотамию, Ливан, Сирию через пустыни. Большинство погибло там от голода и болезней.
- Факт геноцида признали 20 стран мира, а также Европарламент. В то же время Турция считает некорректным использование термина "геноцид".
- Там говорят, что говорится о "братоубийственную войну, а обе стороны несли потери". Кроме этого, Анкара признает только 300 000 жертв со стороны армян.
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