Посла США Девіда Саттерфілда викликали в Міністерство закордонних справ Туреччини. Це сталося після заяви амерканського президента Джо Байден щодо геноциду вірмен.

З американським послом поспілкувався заступник міністра закордонних справ, посол Седант Онал. Про це повідомляє Hurriyet з посиланням на МЗС.

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Онал, зокрема, наголосив Саттерфілду, що Туреччина вважають заяву Байдена неприйнятною й такою, що не має жодної історичної та правової основи.

Саме тому МЗС країни її рішуче засуджує. "Ця заява глибоко зачепила турецький народ й завдала рану, яку важко залікувати", – наголосили у відомстві.

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