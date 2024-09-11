По результатам опроса, на дебатах победа досталась представительнице Демократической партии.

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Результаты опроса

63% респондентов считают, что в дебатах победила Камала Харрис. Лишь 37% опрошенных отдали свой голос за Дональда Трампа.

Хотя перед дебатами мнения избирателей относительно того, кто победит, были разделены 50 на 50.

Как проводился опрос

Опрос CNN провели с помощью текстовых сообщений с 605 зарегистрированными избирателями в США, которые сказали, что они наблюдали за дебатами.

Этих респондентов набрали еще до дебатов, они были отобраны с помощью опроса членов SSRS Opinion Panel – общенациональной репрезентативной группы, набранной с помощью методов выборки на основе вероятности.

Телеканал отмечает, что результаты опроса отражают мнение о дебатах только среди тех избирателей, которые присоединились к нему, и не отражают взгляды всей общественности.

Результаты для полной выборки наблюдателей за дебатами имеют погрешность выборки +/- 5,3 процентных пункта.

Также интересно, что наблюдатели за дебатами в предыдущем опросе показали на 6 пунктов больше вероятности сторонников "республиканцев", чем сторонников "демократов". То есть аудитория примерно на 4 процентных пункта больше привержена Республиканской партии, чем все зарегистрированные избиратели в стране.