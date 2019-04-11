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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Дебаты существенно не повлияют на электоральную поддержку кандидатов в президенты, – социологи

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      Зеленский и Порошенко
      Зеленский и Порошенко

      Проведение дебатов перед вторым туром выборов президента Украины не окажет значительного влияния на рейтинги кандидатов на пост главы государства, так и у Владимира Зеленского, и у Петра Порошенко есть определенное ядро избирателей, которые готовы простить им любые ошибки.

      Об этом заявили представители социологической группы "Рейтинг" во время пресс-конференции 11 апреля в информационном агентстве "Интерфакс-Украина", посвященной электоральным настроениям украинцев.

      "Украинцы заинтересованы в дебатах. Но особых изменений в уровне поддержки того или иного кандидата благодаря дебатам я бы не предполагал. Если треть голосов Петра Порошенко – это голоса "против Путина", а не "за Петра Порошенко", что бы не говорил Порошенко, это все равно голос "против Путина". Если абсолютное большинство украинцев хотят изменений – изменений в стране, смены политиков, собственного материального положения, то они будут голосовать за изменения, независимо от того, что скажет Зеленский на дебатах", – заявил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

      Социологи сомневаются, что действующему президенту удастся переломить ситуацию и одержать победу во втором туре. Сейчас за него готовы проголосовать 29% тех, кто определился с выбором и пойдет на участки, тогда как за Владимира Зеленского – 71%.

      Преодолеть такой разрыв сложно. Зона роста Владимира Зеленского гораздо шире, поскольку он не ограничивал себя определенными идеологическими марками и потенциал у него и в первом туре, и во втором туре значительно выше,
      – отметил заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

      Социологи также подчеркивают, что динамика рейтингов обоих кандидатов с прошлого года свидетельствует о том, что поддержка Зеленского все время растет, а поддержка Петра Порошенко находится примерно на одном уровне. Кроме этого, сейчас Зеленский лидирует во всех возрастных группах, даже в старшей.

      Также эксперты отметили, что избиратели Владимира Зеленского практически абсолютно уверены в победе своего кандидата. Зато среди избирателей Петра Порошенко половина убеждены, что он останется на посту, а четверть верят в победу Зеленского.

      Напомним, по данным опроса, который провела группа "Рейтинг", во втором туре выборов президента Украины за Владимира Зеленского готовы проголосовать 71% тех, кто намерен пойти на участки и определился с выбором. Петра Порошенко поддерживают 29% граждан. В победу Зеленского верит 61%, в победу Порошенко – 17% респондентов.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский
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