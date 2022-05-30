Именно ультимативное – боевой корабль вошел в зону действия ПКРК, боевой корабль отправился на концерт Кобзона.
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Второй этап будет состоять из двух этапов. Разминирование коридора для судоходства посредством минных тральщиков и минных охотников НАТО. Этот процесс займет в зависимости от погодных условий от месяца до двух.
Второй этап – разминирование всей исключительной экономической зоны, по срокам – до года и более.
Третий этап – конвоирование. Полноценная боевая группа кораблей НАТО в обязательном порядке при наличии минных охотников, противолодочных кораблей и боевых кораблей как минимум класса корвет.
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