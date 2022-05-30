Саме ультимативне – бойовий корабель увійшов у зону дії ПКРК, бойовий корабель вирушив на концерт Кобзона.

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Як деблокувати Чорне море

Другий етап складатиметься з двох етапів. Розмінування коридору для судноплавства за допомогою мінних тральщиків та мінних мисливців НАТО. Цей процес займе в залежності від погодних умов від місяця до двох.

Другий етап – розмінування усієї виняткової економічної зони, за термінами – до року та більше.

Третій етап – конвоювання. Повноцінна бойова група кораблів НАТО обов'язково за наявності мінних мисливців, протичовнових кораблів та бойових кораблів щонайменше класу корвет.

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Світ має діяти

Зараз умови складаються саме так, що деблокада Чорного моря насамперед – на користь міжнародної спільноти, тому ухвалювати рішення щодо цього вони мають максимально швидко.

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