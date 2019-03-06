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      Decathlon в Украине: известно, где и когда откроется первый магазин

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      Decathlon открывает первый магазин в Украине
      Decathlon открывает первый магазин в Украине / Getty images

      Первый в Украине магазин спортивных товаров известной сети Decathlon откроется уже до конца марта.

      Первый в Украине магазин Decathlon появится в Киеве на территории торгового центра "Ритейл Парк Петровка".

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      Его открытие запланировано на 23 марта, пишет The Village Украина.

      Магазин будет занимать площадь в 2500 квадратных метров.

      Чем известен Decathlon?Это известная французская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле спортивных товаров для более 80 видов спорта. По состоянию на 2018 год открыто более 1400 магазинов в 45 странах мира.

      О намерении выйти на украинский рынок в компании сообщили в 2018 году.

      Гендиректор Decathlon Украина Флоран Гийе отметил, что в мире не так много стран, где можно практиковать все виды спорта. Украина, по его словам, является одной из них, поскольку у нас есть и зима, и лето, и это "суперстрана для Decathlon"

      via GIPHY

      Открытие первого магазина IKEA в Украине анонсировали на территории ТРЦ Ocean Mall в Киеве на начало сентября 2019.

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      Теги: Спорт Новости недвижимости Украины Новости Киева Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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