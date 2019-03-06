Decathlon в Украине: известно, где и когда откроется первый магазин

Первый в Украине магазин спортивных товаров известной сети Decathlon откроется уже до конца марта.

Первый в Украине магазин Decathlon появится в Киеве на территории торгового центра "Ритейл Парк Петровка".

Читайте также: IKEA в Украине: стало известно, какие особенности будет иметь доставка

Его открытие запланировано на 23 марта, пишет The Village Украина.

Магазин будет занимать площадь в 2500 квадратных метров.

Чем известен Decathlon?Это известная французская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле спортивных товаров для более 80 видов спорта. По состоянию на 2018 год открыто более 1400 магазинов в 45 странах мира.

О намерении выйти на украинский рынок в компании сообщили в 2018 году.

Гендиректор Decathlon Украина Флоран Гийе отметил, что в мире не так много стран, где можно практиковать все виды спорта. Украина, по его словам, является одной из них, поскольку у нас есть и зима, и лето, и это "суперстрана для Decathlon"

Открытие первого магазина IKEA в Украине анонсировали на территории ТРЦ Ocean Mall в Киеве на начало сентября 2019.