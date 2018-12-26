IKEA в Украине: стало известно, какие особенности будет иметь доставка

Шведская компания IKEA, которая в 2019 году планирует выход на украинский рынок подписала контракт с группой "Новая почта" о логистике и доставке заказов.

Компания "ЧП Логистик" из группы компаний "Новая Почта" подписала 5-летний контракт со шведским ритейлером IKEA, которая уже к осени 2019-го планирует открыть первый магазин в Украине.

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Об этом говорится в пресс-релизе компании, информирует издание АIN.

Известно, что компания "ЧП Логистик" будет предоставлять услуги по доставке и фулфилменту (выполнение заказа) – в эту услугу будет входить хранение и товаров на складах и комплектация заказов получателю.

В "Новой почте" пояснили, что, например, после заказа определенных товаров в интернет-магазине IKEA не будет держать товары на собственном складе, а будет пользоваться услугой фулфилмента, когда все товары будут храниться на складе "ЧП Логистик". Сотрудники компании будут только собирать складские заказы и доставлять его клиенту.

По этой схеме IKEA будет экономить на содержании складских помещений и штате сотрудников, а клиент, по убеждению группы компании "Новая почта", будет получать лучший сервис.

Первый в Украине магазин IKEA заработает в Киеве в торгово-развлекательном центре Ocean Mall. Открытие анонсировали на 1 сентября 2019 года.

Чем известна IKEA?Это транснациональная корпорация, основанная в Швеции, которая разрабатывает и реализует быстросборную мебель, кухонную технику и аксессуары для дома. С 2008 года она является крупнейшим в мире мебельным продавцом.