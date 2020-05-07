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      IKEA в Украине: 10 фактов о шведском мебельном гиганте

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      IKEA в Киеве, Украина – 10 фактов о шведской компании IKEA
      IKEA откроет магазин в Киеве в 2019 году / Getty images

      Крупнейший в мире продавец мебели шведская корпорация IKEA выходит на украинский рынок. Правда, физического магазина пока не будет. А вот в интернет-магазине начали появляться товары, даже есть цены в гривнах. Хотя покупать их пока нельзя.

      В общем, процедура вхождения компании на украинский рынок длилась более 14 лет. На сайте уже можно найти категории с декором, украшениями, товарами для безопасности и садоводства. Возможность покупки продукции обещают добавить в ближайшее время. Поэтому 24 канал решил напомнить, за что так любят компанию.

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      IKEA владеет и управляет более чем 400 магазинами в 49 странах мира, а ее основатель Кампрад в 2015 году попал в список "Форбс" как один из десяти самых богатых людей в мире. В 2012 году магазины сети IКЕА посетили 690 миллионов людей, что вдвое больше, чем население США. Говорят, если всех людей, которые работают на производстве мебели, поселить в одно место, то понадобится целый город.

      Почти как в Хогвартсе

      Магазины IKEA спроектированы по принципу лабиринта. Блуждая по многочисленным рядам с товарами, посетители могут увидеть всю предлагаемую продукцию. Между отделами есть "тайные проходы", однако их расположение часто меняется, поскольку стены внутри магазинов стоят на колесиках.

      IKEA магазин товари
      В магазинах IKEA – тайные проходы и стены на колесиках / Источник: Getty Images

      Чем дальше, тем лучше

      Магазины IKEA преимущественно расположены в пригородах. И речь идет вовсе не о стоимости аренды помещений, а о психологической ловушке маркетологов компании. Проехав такую ​​длинную дорогу, посетитель не сможет оставить магазин, ничего не приобретя. Вот такое вознаграждение за затраченные усилия.

      Поспать на любимом диване

      Свободу действий посетителей IKEA никто не ограничивает. Потенциальные покупатели могут делать все, что им захочется: надеть халат и поспать на большой кровати или в удобном кресле. Даже если вы не купите всего этого потом, все равно не услышите в свой адрес никаких упреков от продавцов.

      IKEA магазин диван твоари
      Каждый желающий может вздремнуть на удобном диване / Источник: Getty Images

      Сотрудники магазина – не надзиратели

      Работникам магазина запрещено самим подходить к клиентам. Никто не будет преследовать вас, предлагая помощь в выборе товара. Однако, если вы позвали сотрудника, он обязан немедленно подойти.

      Секретный язык

      В любой непонятной ситуации работники компании коммуницируют между собой специальными закодированными фразами. Обычный посетитель никогда не поймет, о чем говорит голос из громкоговорителя. Так, к примеру, "Код 22" означает чрезвычайный случай на кассе, а "Код 99" – в магазине потерялся ребенок. Коды, кстати, также часто меняются.

      Интересно: Как у Моники из "Друзей": в IKEA можно собрать комнаты из известных сериалов – фото

      На кухнях пахнет едой

      В частях магазина, где расположены кухонные товары, специальные вентиляторы нагоняют и легкий ненавязчивый аромат еды. Маркетологи намекают вам, что товары IKEA точно принесут в ваш дом уют.

      Древесина для IKEA

      Ежегодно IKEA используют 1% древесины мира для производства своих товаров. Кстати, сосна – самый популярный материал в IКЕА. Ежедневно компания производит примерно 30 миллионов фунтов сосновой стружки.

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      Рекордное количество каталогов

      Как-то аналитики посчитали, что каталоги IKEA в мире популярнее, чем Библия. Ежегодно печатается примерно 180 миллионов каталогов IKEA для потребителей. Вместе с тем экземпляров Библии – 100 миллионов.

      В топ-списке книгоманов

      IКЕА продает один книжный стеллаж BILLY каждые 10 секунд! Это их самый популярный товар. К слову, многие товары посетителям привозят разобранными. Покупатели собирают покупку самостоятельно, а потом не могут не наслаждаться результатом, в который было вложено столько сил.

      IKEA текст
      Каждые 10 секунд продается один книжный стеллаж / Источник: Getty Images

      Доход больше, чем ВВП Сербии

      Годовой доход IКЕА составляет около 38 миллиардов долларов, а это больше, чем ВВП Сербии. Одна десятая часть всей мебели в Великобритании приобретена в IКЕА.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Публикации Строительство Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Швеция IKEA
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