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      IKEA в Україні: топ-10 фактів про шведського меблевого гіганта

      2599 Читать новость на русском
      IKEA відкриє магазин в Києві у 2019 році
      IKEA відкриє магазин в Києві у 2019 році / Getty images

      Найбільший у світі продавець меблів шведська корпорація IKEA виходить на український ринок. Процедура входження компанії на український ринок тривала понад 13 років – нарешті перший магазин бренду має з'явитись у Києві вже ждо кінця 2019 року.

      На початку липня стало відомо, що корпорація змінює локацію свого першого магазину, який відкриться у Києві.

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      Спершу анонсувалось, що він має з'явитись на території ТРЦ Ocean Mall, який незабаром мають відкрити. Проте тепер є інформація, що перша українська IKEA відкриється у Blockbuster Mall, який прогнозовано стане найбільшим торгово-розважальним центром в України. Обидва ТРЦ, які добудовують у столиці належать засновнику компанії "Мандарин Плаза" відомому девелоперу Вагіфу Алієву.

      Офіційний сайт IKEA уже доступний українською. Тут можна відшукати інформацію про історію компанії, погортати каталоги з товарами і дізнатись про вакансії в Україні.

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      Що варто знати, що найвідоміший у світі шведський меблевий бренд, читайте далі у матеріалі.

      IKEA володіє та керує понад 400 магазинами в 49 країнах світу, її засновник Інґвар Кампрад у 2015 році потрапив до списку "Форбс" як один із десяти найбагатших людей у ​​світі. У 2012 році магазини мережі ІКЕА відвідали 690 мільйонів людей, що вдвічі більше, ніж населення США. Кажуть, якщо всіх людей, які працюють на виробництві меблів, поселити в одне місце, то знадобиться ціле місто.

      Майже, як у Гоґвортсі

      Магазини IKEA спроектовані за принципом лабіринту. Блукаючи численними рядами із товарами, відвідувачі можуть побачити всю пропоновану продукцію. Між відділами є "таємні проходи", однак їхнє розташування часто змінюється, оскільки стіни всередині магазинів стоять на коліщатках.

      IKEA магазин товари
      У магазинах IKEA – таємні проходи і стіни на коліщатках/ Джерело: Getty Images

      Що далі, то краще

      Магазини IKEA переважно розташовані у передмістях. І йдеться зовсім не про вартість оренди приміщень, а про психологічну пастку маркетологів компанії. Проїхавши таку довгу дорогу, відвідувач не зможе залишити магазин, нічого не придбавши. Ось така винагорода за витрачені зусилля.

      Поспати на улюбленому дивані

      Свободу дій відвідувачів IKEA ніхто не обмежує. Потенційні покупці можуть робити все, що їм захочеться: одягнути халат і поспати на великому ліжку чи у зручному кріслі. Навіть якщо ви не купите усього цього опісля, все одно не почуєте у свій бік жодних докорів від продавців.

      IKEA магазин диван твоари
      Кожен охочий може подрімати на зручному дивані/ Джерело: Getty Images

      Співробітники магазину – не наглядачі

      Працівникам магазину заборонено самим підходити до клієнтів. Ніхто не переслідуватиме вас, пропонуючи допомогу у виборі товару. Однак, якщо ви покликали співробітника, він зобов’язаний негайно підійти.

      Секретна мова

      У будь-якій незрозумілій ситуації працівники компанії комінукують між собою спеціальними закодованими фразами. Звичайний відвідувач ніколи не зрозуміє, про що говорить голос із гучномовця. Так, до прикладу, "Код 22" означає надзвичайний випадок на касі, а "Код 99" – в магазині загубилась дитина. Коди, до речі, також часто змінюються.

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      На кухнях пахне їжею

      У частинах магазину, де розташовані кухонні товари, спеціальні вентилятори наганяють легкий ненав’язливий аромат їжі. Маркетологи натякають вам, що товари IKEA точно принесуть у ваш дім затишок.

      Деревина для IKEA

      Щорічно IKEA використовують 1% деревини світу для виробництва своїх товарів. До речі, сосна – найпопулярніший матеріал в ІКЕА. Щоденно компанія виробляє приблизно 30 мільйонів фунтів соснової стружки.

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      Рекордна кількість каталогів 

      Якось аналітики порахували, що каталоги IKEA у світі популярніші, ніж Біблія. Щорічно друкується приблизно 180 мільйонів каталогів IKEA для споживачів. Натомість примірників Біблії – 100 мільйонів.

      У топ-списку книгоманів

      ІКЕА продає один книжковий стелаж BILLY кожні 10 секунд/ Це їхній найпопулярніший товар. До слова, багато товарів відвідувачам привозять розібраними. Покупці збирають усе самостійно, а потім не можуть не насолоджуватись результатом, у який було вкладено стільки сил.
      IKEA текст
      Кожні 10 секунд продається один книжковий стелаж/ Джерело: Getty Images

      Дохід більший, ніж ВВП Сербії

      Річний дохід ІКЕА становить близько 38 мільярдів доларів, а це більше, ніж ВВП Сербії. Одна десята частина всіх меблів у Великобританії придбана в ІКЕА.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини нерухомості Публікації Новини нерухомості України IKEA Будівництво Швеція
      Джерело: 24 Канал
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