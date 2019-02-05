Меблі в оренду: IKEA запускає новий сервіс
Шведський меблевий гігант IKEA запускає нову послугу – незабаром у їхніх магазинах з'явиться можливість брати меблі в оренду.
Спершу можна буде орендувати лише офісні меблі, а пізніше – умеблювання для дому.
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Таку ініціативу IKEA запускає, щоб підвищити екологічність бізнесу.
Як розповів виконавчий директор IKEA Торбйорн Леф в інтерв’ю газеті Financial Times, старі меблі не обов'язково викидати, в них можна "вдихнути" нове життя.
Як працюватиме послуга оренди меблів в IKEA? Коли термін оренди меблів, які ви винайняли в магазину, добігає до кінця, ви можете ці ж меблі повернути назад, а натомість взяти в користування щось інше.
У компанії обіцяють продовжувати життя товару – їх оновлюватимуть і знову виставлятимуть на продаж.
IKEA запускає сервіс оренди меблів//Getty images
Ідею з орендою офісних меблів таких, як столи та стільці для бізнес-клієнтів випробують у Швейцарії вже у лютому 2019 року, а згодом географію розширять й на інші країни.
В IKEA озвучили намір до 2020 року виготовляти свою продукцію з екологічно чистої деревини та паперу.
В Україні перший магазин IKEA має відкритись 1 вересня 2019 року у торгово-розважальному центрі Ocean Mall.