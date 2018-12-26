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      IKEA в Україні: стало відомо, які особливості матиме доставка

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      IKEA в Україні: перший магазин відкриється у Києві у вересні 2019
      IKEA в Україні: перший магазин відкриється у Києві у вересні 2019 / Getty images

      Шведська компанія IKEA, яка у 2019-му році планує вихід на український ринок підписала контракт з групою "Нова пошта" про логістику та доставку замовлень.

      Компанія "НП Логістик" з групи компаній "Нова Пошта" підписала 5-річний контракт зі шведським рітейлером IKEA, яка вже до осені 2019-го планує відкрити перший магазин в Україні.

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      Про це йдеться у прес-релізі компанії, інформує видання АIN.

      Відомо, що компанія "НП Логістик" надаватиме послуги з доставки та фулфілменту (виконання замовлення) – в цю послугу входитиме зберігання і товарів на складах і комплектація замовлень одержувачу.

      У "Новій пошті" пояснили, що, наприклад, після замовлення певних товарів в інтернет-магазині IKEA не триматиме товари на власному складі, а користуватиметься послугою фулфілменту, коли всі товари зберігатимуться на складі "НП Логістик". Співробітники компанії лише збиратимуть складові замовлення і доставлятимуть його клієнту.

      За цієї схемою IKEA економитиме на утриманні складських приміщень і штаті співробітників, а клієнт, на переконання групи компанії "Нова пошта", отримуватиме кращий сервіс.

      Перший в Україні магазин IKEA запрацює у Києві у торгово-розважальному центрі Ocean Mall. Відкриття анонсували на 1 вересня 2019 року.

      Чим відома IKEA?Це транснаціональна корпорація, заснована у Швеції, яка розробляє та реалізує швидкозбірні меблі, кухонну техніку та аксесуари для дому. З 2008 року вона є найбільшим в світі меблевим продавцем.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Нова пошта IKEA
      Джерело: 24 канал
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