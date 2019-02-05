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      Мебель в аренду: IKEA запускает новый сервис

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      IKEA запускает аренду мебели
      IKEA запускает аренду мебели / Getty images

      Шведский мебельный гигант IKEA запускает новую услугу – вскоре в магазинах появится возможность брать мебель в аренду.

      Сначала можно будет арендовать только офисную мебель, а позже – мебель для дома.

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      Такую инициативу IKEA запускает, чтобы повысить экологичность бизнеса.

      Как рассказал исполнительный директор IKEA Торбьорн Леф в интервью газете Financial Times, старую мебель не обязательно выбрасывать, в нее можно "вдохнуть" новую жизнь.

      Как будет работать услуга аренды мебели в IKEA? Когда срок аренды мебели, которую вы взяли у магазина, подходит к концу, вы можете эту же мебель вернуть обратно, а взамен взять в пользование что-то другое.

      В компании обещают продлевать жизнь товара – их будут обновлять и снова выставлять на продажу.

      IKEA меблі крісла оренда
      IKEA запускает сервис аренды мебели//Getty images

      Идею с арендой офисной мебели, такой как столы и стулья, для бизнес-клиентов испытают в Швейцарии уже в феврале 2019 года, а впоследствии географию расширят и на другие страны.

      В IKEA озвучили намерение к 2020 году изготавливать свою продукцию из экологически чистой древесины и бумаги.

      В Украине первый магазин IKEA должен открыться 1 сентября 2019 года в торгово-развлекательном центре Ocean Mall.

      ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ОТКРЫТИИ IKEA В УКРАИНЕ:​
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      Теги: Новости недвижимости Швейцария Экология IKEA
      Источник: 24 Канал
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