Мебель в аренду: IKEA запускает новый сервис

Шведский мебельный гигант IKEA запускает новую услугу – вскоре в магазинах появится возможность брать мебель в аренду.

Сначала можно будет арендовать только офисную мебель, а позже – мебель для дома.

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Такую инициативу IKEA запускает, чтобы повысить экологичность бизнеса.

Как рассказал исполнительный директор IKEA Торбьорн Леф в интервью газете Financial Times, старую мебель не обязательно выбрасывать, в нее можно "вдохнуть" новую жизнь.

Как будет работать услуга аренды мебели в IKEA? Когда срок аренды мебели, которую вы взяли у магазина, подходит к концу, вы можете эту же мебель вернуть обратно, а взамен взять в пользование что-то другое.

В компании обещают продлевать жизнь товара – их будут обновлять и снова выставлять на продажу.



IKEA запускает сервис аренды мебели//Getty images

Идею с арендой офисной мебели, такой как столы и стулья, для бизнес-клиентов испытают в Швейцарии уже в феврале 2019 года, а впоследствии географию расширят и на другие страны.

В IKEA озвучили намерение к 2020 году изготавливать свою продукцию из экологически чистой древесины и бумаги.

В Украине первый магазин IKEA должен открыться 1 сентября 2019 года в торгово-развлекательном центре Ocean Mall.