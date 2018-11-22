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      IKEA разрешила бездомным собакам "зимовать" в своих магазинах: милые фото

      107 Читати новину українською
      Теперь бездомные собаки могут зимовать в IKEA
      Теперь бездомные собаки могут зимовать в IKEA / Соцсети

      Руководство IKEA в итальянском городе Катания решило помочь бездомным четвероногим пережить зимнюю стужу.

      Теперь животные могут беспрепятственно зайти в магазин и погреться в непогоду на витринных коврах.

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      #Ikea #dog #love #halloween ️

      Допис, поширений Giorgio E Monica Scalone (@gscalone82)

      Такой жест вызвал восторг у пользователей соцсетей. Они активно распространяют фото с собаками-отдыхающими в IKEA.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Adoro gli svedesi per questo: con Ikea anche i randagi hanno una casa ️

      Допис, поширений Vale.Ant (@valeria_antipatico)

      Кроме того, сотрудники магазина мебели не только не дают замерзнуть животным, но и подкармливают их. К этому делу приобщаются также покупатели. Некоторые даже забирают собак домой.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #ikea

      Допис, поширений Alessandro (@axellcriss)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Perchè un cane sceglie di vivere in un centro commerciale?

      Допис, поширений Valeria Sanfilippo (@phvaleriasanfilippo)

      Как пишет "Громадское", шведская сеть известна своей позицией в борьбе за права животных. Ранее она разместила в магазинах банеры с призывом брать животных из приютов.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #Ikea#catania#cani#accoglienza#

      Допис, поширений margherita sgroi (@margheritasgroi)

      К слову, шведский мебельный гигант IKEA подтвердил открытие первого магазина в Украине в Киеве летом 2019 года. Новость об этом появилась в сети 11 сентября. Уже 12 сентября эту информацию подтвердил мэр Киева, а приход IKEA на украинский рынок лично поздравил Петр Порошенко. Известно, что первый магазин IKEA в Украине откроется в столичном ТРЦ Ocean Mall.

      Теги: Курьезные новости IKEA мир животных
      Источник: 24 канал
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