IKEA разрешила бездомным собакам "зимовать" в своих магазинах: милые фото

Руководство IKEA в итальянском городе Катания решило помочь бездомным четвероногим пережить зимнюю стужу.

Теперь животные могут беспрепятственно зайти в магазин и погреться в непогоду на витринных коврах.

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Такой жест вызвал восторг у пользователей соцсетей. Они активно распространяют фото с собаками-отдыхающими в IKEA.

Кроме того, сотрудники магазина мебели не только не дают замерзнуть животным, но и подкармливают их. К этому делу приобщаются также покупатели. Некоторые даже забирают собак домой.

Как пишет "Громадское", шведская сеть известна своей позицией в борьбе за права животных. Ранее она разместила в магазинах банеры с призывом брать животных из приютов.

К слову, шведский мебельный гигант IKEA подтвердил открытие первого магазина в Украине в Киеве летом 2019 года. Новость об этом появилась в сети 11 сентября. Уже 12 сентября эту информацию подтвердил мэр Киева, а приход IKEA на украинский рынок лично поздравил Петр Порошенко. Известно, что первый магазин IKEA в Украине откроется в столичном ТРЦ Ocean Mall.