З океанічного сміття: IKEA презентувала товари для дому з переробленого пластику
Шведський меблевий гігант IKEA заявив про намір до 2020 року повністю перейти на використання текстилю з переробленого пластику.
Про це йдеться у заяві, яка з'явилась на сайті компанії.
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Навіщо IKEA переходить на тканини з переробленого пластику?
- аби зменшити кількість викидів парникових газів під час виробництва виробів з текстилю;
- заощадити енергію;
- зменшити забруднення пластиком океанів та полігонів завдяки перетворенню відходів на нові продукти.
Такий крок є частиною зобов'язання компанії відмовитися від викопних матеріалів та повністю перейти на перероблені та відновлювальні матеріали до 2030 року.
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Що виготовляють з переробленого пластику?
На сьогодні приблизно 50% усього поліестеру, який використовує IKEA, виготовляють з перероблених матеріалів.
Для цього компанія організувала масштабну кампанію з переробки звичайних пластикових пляшок (PET-пляшок).
Переробляючи PET-пляшки, ми даємо їм нове життя. Ми сподіваємося надихнути інших підхопити ініціативу для більшого позитивного впливу на людей та планету,
– зазначив керівник з розвитку матеріалів та інновацій Нілс Мансон.
IKEA показала, як виглядає серія товарів, виготовлених з переробленого пластику. Частину сировини для них іспанські рибалки виловили у Середземному морі. Лінійку Musselblomma можна буде придбати в іспанських магазинах IKEA вже з вересня 2019-го.
IKEA презентувала серію товарів для домуз переробленого пластику//Фото: ikea.com
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