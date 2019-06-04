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      З океанічного сміття: IKEA презентувала товари для дому з переробленого пластику

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      IKEA виготовлятиме товари для дому з переробленого пластику
      IKEA виготовлятиме товари для дому з переробленого пластику / Getty images

      Шведський меблевий гігант IKEA заявив про намір до 2020 року повністю перейти на використання текстилю з переробленого пластику.

      Про це йдеться у заяві, яка з'явилась на сайті компанії.

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      Навіщо IKEA переходить на тканини з переробленого пластику?

      1. аби зменшити кількість викидів парникових газів під час виробництва виробів з текстилю;
      2. заощадити енергію;
      3. зменшити забруднення пластиком океанів та полігонів завдяки перетворенню відходів на нові продукти.

      Такий крок є частиною зобов'язання компанії відмовитися від викопних матеріалів та повністю перейти на перероблені та відновлювальні матеріали до 2030 року.

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      Що виготовляють з переробленого пластику?

      На сьогодні приблизно 50% усього поліестеру, який використовує IKEA, виготовляють з перероблених матеріалів.

      Для цього компанія організувала масштабну кампанію з переробки звичайних пластикових пляшок (PET-пляшок).

      Переробляючи PET-пляшки, ми даємо їм нове життя. Ми сподіваємося надихнути інших підхопити ініціативу для більшого позитивного впливу на людей та планету,
      – зазначив керівник з розвитку матеріалів та інновацій Нілс Мансон.

      IKEA показала, як виглядає серія товарів, виготовлених з переробленого пластику. Частину сировини для них іспанські рибалки виловили у Середземному морі. Лінійку Musselblomma можна буде придбати в іспанських магазинах IKEA вже з вересня 2019-го.

      IKEA товари для дому перероблений пластик
      IKEA презентувала серію товарів для домуз переробленого пластику//Фото: ikea.com

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      Раніше в IKEA запустили послугу, яка дозволить не купувати меблі, а брати їх в оренду.

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      Теги: Екологія Новини нерухомості світу IKEA Дизайн Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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