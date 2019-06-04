Из океанического мусора: IKEA представила товары для дома из переработанного пластика

Шведский мебельный гигант IKEA заявил о намерении к 2020 году полностью перейти на использование текстиля из переработанного пластика.

Об этом говорится в заявлении, которое появилось на сайте компании.

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Зачем IKEA переходит на ткани из переработанного пластика?

чтобы уменьшить количество выбросов парниковых газов при производстве изделий из текстиля; сэкономить энергию; уменьшить загрязнение пластиком океанов и полигонов благодаря превращению отходов в новые продукты.

Такой шаг является частью обязательства компании отказаться от ископаемых материалов и полностью перейти на переработанные и возобновляемые материалы до 2030 года.

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Что изготавливают из переработанного пластика?

На сегодня около 50% всего полиэстера, который использует IKEA, изготавливают из переработанных материалов.

Для этого компания организовала масштабную кампанию по переработке обычных пластиковых бутылок (PET-бутылок).

Перерабатывая PET-бутылки, мы даем им новую жизнь. Мы надеемся вдохновить других подхватить инициативу для большего положительного влияния на людей и планету,

– отметил руководитель по развитию материалов и инноваций Нилс Мансон.

IKEA показала, как выглядит серия товаров, изготовленных из переработанного пластика. Часть сырья для них испанские рыбаки выловили в Средиземном море. Линейку Musselblomma можно будет приобрести в испанских магазинах IKEA уже с сентября 2019-му.



IKEA представила серию товаров для дома из переработанного пластика//Фото: ikea.com

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Ранее в IKEA запустили услугу, которая позволит не покупать мебель, а брать их в аренду.