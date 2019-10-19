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      Децентрализация, земля, защита предпринимателей: "Самопомич" определила приоритеты

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      Председатель партии "Самопомич" Оксана Сыроид
      Председатель партии "Самопомич" Оксана Сыроид / samopomich.ua

      Политическая партия "Объединение "Самопомич" в ближайшее время сконцентрируется на отстаивании интересов общин, земельной реформе, вопросах безопасности страны и поддержке физических лиц-предпринимателей. Об этом заявила глава партии "Самопомич" Оксана Сыроид во время съезда политической силы, который состоялся в субботу, 19 октября, в Киеве.

      Представляя делегатам съезда план действий партии, Оксана Сыроид отметила важность поддержки местных общин путем справедливого распределения бюджетных финансов.

      Самопомощь отстаивает, чтобы деньги делились пополам – 50% государству на выполнение общенациональных функций, 50% общинам для достойной жизни людей. Побеждая на местах, мы снизу будем требовать от государства справедливого распределения денег,
      заявила во время речи новобранная лидер "Самопомочи" Оксана Сыроид.

      Она также отметила, что существует угроза монополизации рынка земли из-за попытки новой власти провести земельную реформу. По словам Оксаны Сыроид, "Самопомич" будет поддерживать фермеров-землевладельцев и будет настаивать на введении существенных ограничений в вопросе покупки земли.

      Землю смогут покупать только физические лица – граждане Украины. Нельзя продавать более 200 гектаров земли на одно лицо. Тогда на нашем рынке будет не 200, а 200 000 собственников-фермеров,
      – отметила Оксана Сыроид.

      Лидер партии "Самопомич" обратила внимание на необходимости поддержки украинских малых предпринимателей: "Власть точно не с того конца начала бороться за честную уплату налогов. Начинать надо с оффшоров и с таможни, где от украинского налогообложения скрываются действительно огромные средства. "Самопомич" разработала и отстаивала целый ряд законопроектов, целью которых было вернуть украинские деньги из оффшоров обратно в Украину".

      Приоритетным направлением работы Оксана Сыроид также назвала вопросы безопасности. По ее словам, "Самопомич" продолжит отстаивать национальные интересы Украины.

      Наша позиция неизменна. Нам не нужен мир любой ценой. Мы воюем за свободу. Свободу от уничтожения и свободу самостоятельно управлять своим государством,
      – считает Оксана Сыроед.

      По ее словам, решение о возвращении оккупированных территорий не могут включать никаких соглашений или компромиссов, которые помогут России получить контроль над Украиной.

      Напомним, новым лидером Политической партии "Объединение "Самопомич" стала политик и юрист, бывшая вице-спикер Верховной Рады Украины
      Оксана Сыроид. Соответствующее решение принял съезд политической силы, который состоялся 19 октября в Киеве.

      Во время съезда Оксана Сыроид заявила, что местные выборы должны стать тем фундаментом, который поможет "Самопомочи" вернуться в большую политику.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Самопомощь Оксана Сыроид Рынок земли Децентрализация
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