Децентралізація, земля, захист підприємців, безпека країни: "Самопоміч" визначила пріоритети

Політична партія "Об'єднання "Самопоміч" найближчим часом сконцентрується на відстоюванні інтересів громад, земельній реформі, питаннях безпеки країни та підтримці фізичних осіб-підприємців. Про це заявила голова партії "Самопоміч" Оксана Сироїд під час з’їзду політичної сили, який відбувся у суботу, 19 жовтня, у Києві.

Децентралізація

Представляючи делегатам з'їзду план дій партії, Оксана Сироїд наголосила на важливості підтримки місцевих громад шляхом справедливого розподілу бюджетних фінансів.

Самопоміч відстоює, щоб гроші ділилися навпіл – 50% державі на виконання загальнонаціональних функцій, 50% громадам для гідного життя людей. Перемагаючи на місцях, ми знизу будемо вимагати від держави справедливого розподілу грошей,

– заявила під час промови новобрана лідерка "Самопомочі" Оксана Сироїд.

Земля

Вона також наголосила, що існує загроза монополізації ринку землі через спробу нової влади провести земельну реформу. За словами Оксани Сироїд, "Самопоміч" підтримуватиме фермерів-землевласників та наполягатиме на запровадженні суттєвих обмежень у питанні купівлі землі.

Землю зможуть купувати лише фізичні особи – громадяни України. Не можна продавати понад 200 гектарів землі на одну особу. Тоді на нашому ринку буде не 200, а 200 000 власників-фермерів,

– зазначила Оксана Сироїд.

Підтримка підприємців

Лідерка партії "Самопоміч" звернула увагу на необхідності підтримки українських малих підприємців: "Влада точно не з того кінця почала боротися за чесну сплату податків. Починати треба з офшорів і з митниці, де від українського оподаткування ховаються справді величезні кошти. "Самопоміч" розробила і відстоювала цілу низку законопроєктів, метою яких було повернути українські гроші з офшорів назад в Україну".

Безпека країни

Пріоритетним напрямком роботи Оксана Сироїд також назвала питання безпеки. За її словами, "Самопоміч" продовжить відстоювати національні інтереси України.

Наша позиція незмінна. Нам не потрібен мир будь-якою ціною. Ми воюємо за свободу. Свободу від знищення і свободу самостійно управляти своєю державою,

– вважає Оксана Сироїд.

За її словами, рішення стосовно повернення окупованих територій не можуть включати жодних угод чи компромісів, які допоможуть Росії отримати контроль над Україною.

Нагадаємо, новою лідеркою Політичної партії "Об’єднання "Самопоміч" стала політик та юрист, колишня віцеспікерка Верховної Ради України

Оксана Сироїд. Відповідне рішення увалив з'їзд політичної сили, який відбувся 19 жовтня у Києві.



Під час з’їзду Оксана Сироїд заявила, що місцеві вибори мають стати тим фундаментом, який допоможе "Самопомочі" повернутися до великої політики.