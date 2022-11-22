Россия нанесла украинцам немало боли и страданий – поэтому мы каждую трагедию воспринимаем очень близко к сердцу и умеем разделять боль незнакомых нам людей. Однако часто случаются ситуации, когда кто-то подсознательно или умышленно хочет выдать "желательное" за действительное, играя чувствами людей.

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Дедушка на фото с котёнком – не украинец

Фактчекинговое издание отмечает, что в соцсетях массово распространяют щемящее фото "утомленного дедушки, который прижимает к себе котенка". За спиной пожилого мужчины – последствия пожара и спасатели.

Хотя автор сообщения лишь отмечает, что это "сильный кадр", большинство читателей – а это сотни людей – поняли, что этот дедушка – украинец, пострадавший в результате российских ракетных обстрелов,

– пишут в "По ту сторону новостей".

На самом же деле мужчина является турком и эта фотография была сделана еще в 2018 году фотографом Ильхамом Четиным.



Дедушка с котёнком на фоне сгоревшего дома / Фотография Ильхама Четина

87-летнего мужчину, изображенного на фото, зовут Али Меше, а в целом эта фоторобота называется "Дедушка Али Меше и его кот". В 2018 году ее отметило агентство Anadolu в категории "Фото года".

Обратите внимание! Известно, что Али Меше проживает в селе Ордуллар на западе Турции. В январе около 5 лет назад он попытался разжечь печь в своем доме бензином – из-за этого вспыхнул пожар. К счастью, мужчине удалось спасти себя и своего домашнего питомца.

"Украинские военные спят в снегу": еще один фото фейк

Также недавно в социальных сетях распространяли фото, на котором изображены военные, вынужденные спать в снегу. На самом деле, снимку более 10 лет и его уже не впервые разгоняют в интернете с манипуляционными подписями.

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