Россия нанесла украинцам немало боли и страданий – поэтому мы каждую трагедию воспринимаем очень близко к сердцу и умеем разделять боль незнакомых нам людей. Однако часто случаются ситуации, когда кто-то подсознательно или умышленно хочет выдать "желательное" за действительное, играя чувствами людей.
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Дедушка на фото с котёнком – не украинец
Фактчекинговое издание отмечает, что в соцсетях массово распространяют щемящее фото "утомленного дедушки, который прижимает к себе котенка". За спиной пожилого мужчины – последствия пожара и спасатели.
Хотя автор сообщения лишь отмечает, что это "сильный кадр", большинство читателей – а это сотни людей – поняли, что этот дедушка – украинец, пострадавший в результате российских ракетных обстрелов,
– пишут в "По ту сторону новостей".
На самом же деле мужчина является турком и эта фотография была сделана еще в 2018 году фотографом Ильхамом Четиным.
Дедушка с котёнком на фоне сгоревшего дома / Фотография Ильхама Четина
87-летнего мужчину, изображенного на фото, зовут Али Меше, а в целом эта фоторобота называется "Дедушка Али Меше и его кот". В 2018 году ее отметило агентство Anadolu в категории "Фото года".
"Украинские военные спят в снегу": еще один фото фейк
Также недавно в социальных сетях распространяли фото, на котором изображены военные, вынужденные спать в снегу. На самом деле, снимку более 10 лет и его уже не впервые разгоняют в интернете с манипуляционными подписями.
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