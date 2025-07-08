Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Диверсия на Черниговщине и новый прорыв на Харьковщине: как изменилась линия фронта за неделю

Что происходит на фронте сейчас

По данным DeepState, враг продвинулся в Каменском, Комаре, Яблоновке, Торецке и возле Запорожья.

Населенные пункты Комар и Запорожье расположены на Новопавловском направлении, неподалеку от границы с Днепропетровщиной. Сейчас это одно из самых горячих направлений: за минувшие сутки там произошло 17 атак врага.

Что происходит на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Яблоновка – это Торецкое направление. В течение 8 июля там было зафиксировано три боестолкновения.

Россия хочет окружить Торецк: смотрите на карте

Каменское размещено в Запорожской области, на Ореховском направлении.

Где расположено Каменское: смотрите на карте

Заметим, заместитель командира батальона 65 ОМБр "Форест" считает, что враг все лето планирует штурмовать на Запорожье. Такого не было за эти три года. По его словам, российская армия получила задание – выйти на Мариупольскую трассу, потом перебить логистическое обеспечение на Донецк, Орехов, выйти на Каменское, в дальнейшем – на Камышеваху.