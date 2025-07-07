Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя командира батальона 65 отдельной механизированной бригады "Великий Луг" с позывным Forest в эфире "Эспрессо".

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Как враг действует на Запорожье

Forest рассказал, что полностью на всей линии разграничения Запорожской области россияне проводят штурмовые действия малыми группами по 3 – 4 человека без задействования техники. В некоторых случаях – только багги или мотоциклы.

По сравнению с 2022 – 2023 годами, конечно, 2025 более-менее мощно насыщен штурмовыми действиями. У нас такого за 3 года не было,

– рассказал военный.

Он отметил рост интенсивности штурмовых действий. Также враг больше применяет FPV-дронов и разведывательных БпЛА, есть и многочисленные поражения артиллерией.

"Труднее, потому что противник развивается", – рассказал Forest.

По его словам, российская армия получила задачу – выйти на Мариупольскую трассу, потом перебить логистическое обеспечение на Донецк, Орехов, выйти на Каменское, в дальнейшем – на Камышеваху.

У противника такие задачи стоят. И противник, я так понимаю, все лето будет проводить эти штурмовые действия,

– подытожил военнослужащий.

Напомним, что за минувшие сутки на Гуляйпольском направлении россияне дважды атаковали позиции ВСУ вблизи Малиновки.