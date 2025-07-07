Об этом в понедельник, 7 июля, заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире Новости Live, комментируя информацию, распространенную проектом DeepState, информирует 24 Канал.

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Ситуация возле Лобкового и Степного

В ВСУ сообщили, какая на самом деле ситуация возле Лобкового и Степного.

Относительно того, комментировать мне, или не комментировать, как DeepState наносит позиции на карте, я скажу так, что за прошедшую неделю никаких штурмов в направлении населенных пунктов Лобково и Степное не было. То есть, штурмы были, они были в направлении Каменского, они были в направлении Малиновки на Гуляйпольском направлении,

– сказал спикер.

По его словам, довольно неспокойно на Приднепровском направлении, где противник пытается взять под контроль островную зону Днепра. Кроме того, вражеские силы осуществляют обстрелы, привлекают авиацию и наносят авиационные удары по украинским позициям, по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения.

Кроме того, как добавил представитель Сил обороны Юга, российские оккупанты постоянно применяют FPV-дроны.

"Это есть. А относительно наступательных или штурмовых действий в тех населенных пунктах, которые почему-то случайно уже стали... Вчера были наши, а сегодня чужие – такого у нас не было и мы об этом не сообщали", - отметил Волошин.

Напомним, ранее 7 июля аналитики Deep State обновили карту и отметили, что россияне оккупировали Лобково в Запорожской области, а также Поддубное в Донецкой области. Кроме того, враг продвинулся у Ровнополя в Донецкой области и Степного в Запорожье.