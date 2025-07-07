Про це у понеділок, 7 липня, заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі Новини Live, коментуючи інформацію, поширену проєктом DeepState, інформує 24 Канал.

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Ситуація біля Лобкового та Степового

У ЗСУ повідомили, яка насправді ситуація біля Лобкового та Степового.

Щодо того, чи коментувати мені, чи не коментувати, як DeepState наносить позиції на мапі, я скажу так, що за минулий тиждень жодних штурмів в напрямку населених пунктів Лобкове і Степове не було. Тобто, штурми були, вони були в напрямку Кам'янського, вони були в напрямку Малинівки на Гуляйпільському напрямку,

– сказав речник.

За його словами, доволі неспокійно на Придніпровському напрямку, де противник намагається взяти під контроль острівну зону Дніпра. Крім того, ворожі сили здійснюють обстріли, залучають авіацію і завдають авіаційних ударів по українських позиціях, по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення.

Крім того, як додав речник Сил оборони Півдня, російські окупанти постійно застосовують FPV-дрони.

"Це є. А щодо наступальних чи штурмових дій у тих населених пунктах, які чомусь випадково вже стали… Вчора були наші, а сьогодні чужі – такого у нас не було і ми про це не повідомляли", — зазначив Волошин.

Нагадаємо, раніше 7 липня аналітики Deep State оновили мапу та зазначили, що росіяни окупували Лобкове у Запорізькій області, а також Піддубне у Донецькій області. Крім того, там заявляли, що ворог просунувся біля Рівнополя на Донеччині та Степового на Запоріжжі.