Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

Дивіться також Ворог окупував 2 населені пункти на Донеччині і має просування поблизу ще одного, – Deep State

Де просунулися окупанти

Ресурс DeepState оновив карту о 00:02 7 липня, пояснивши зміни на фронті. Аналітики зазначили, що російські військові окупували два села та просунулися біля двох інших населених пунктів.

Ворог окупував Лобкове та Піддубне, а також просунувся біля Степового та Рівнополя,

– йдеться в публікації.

Окупанти окупували Лобкове в Запорізькій області: дивіться на карті

Російські загарбники окупували Піддубне на Донеччині: дивіться на карті

Ворог просунувся біля Степового: дивіться на карті

Росія просунулася біля Рівнопілля: дивіться на карті

До слова, окупанти масово перекидають техніку із Запорізького напрямку. Російські вантажівки з живою силою масово рушили до Маріуполя, а далі в Таганрог та Ростов.

Андрющенко припустив, що це може бути формуванням підкріплення для сил окупантів нп Сумщині. Там ситуація для ворожого наступу складається не найкращим чином.