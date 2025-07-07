Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Где продвинулись оккупанты
Ресурс DeepState обновил карту в 00:02 7 июля, объяснив изменения на фронте. Аналитики отметили, что российские военные оккупировали два села и продвинулись возле двух других населенных пунктов.
Враг оккупировал Лобково и Поддубное, а также продвинулся возле Степного и Ровнополя,
– говорится в публикации.
Оккупанты оккупировали Лобково в Запорожской области: смотрите на карте
Российские захватчики оккупировали Поддубное в Донецкой области: смотрите на карте
Враг продвинулся возле Степного: смотрите на карте
Россия продвинулась возле Ровнополья: смотрите на карте
К слову, оккупанты массово перебрасывают технику с Запорожского направления. Российские грузовики с живой силой массово двинулись в Мариуполь, а дальше в Таганрог и Ростов.
Андрющенко предположил, что это может быть формированием подкрепления для сил оккупантов нп Сумщине. Там ситуация для вражеского наступления складывается не лучшим образом.