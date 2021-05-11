Доходы Пенсионного фонда Украины с начала 2021 года превысили расходы. Так, дефицит денег достиг почти 8 миллиардов гривен.

В общем, доходы ПФУ за январь – апрель 2021 года составляют 159,6 миллиарда гривен. Тогда как расходы – 167,2 миллиарда гривен.

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Так, точная сумма дефицита достигла 7,6 миллиарда гривен. Собственно, доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дофинансирований из госбюджета.

Справка. Доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 миллиарда гривен, расходы – 479,3 миллиарда. Разница составила 13,2 миллиарда гривен.



Дефицит бюджета / Фото ПФУ

Доходы ПФУ

Как говорится в сообщении, в общих доходах Фонда деньги госбюджета составили 56,1 миллиарда гривен.

Собственных денег – 103,5 миллиарда гривен. В том числе из них и полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц, а также за покрытие недополученной суммы от применения льготного размера единого взноса. Всего – 9,6 миллиарда гривен.

Внимание! Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год с дефицитом в размере 21,7 миллиарда гривен.

План по экономии

В 2020 году Кабмин принял решение о сокращении количества работников Пенсионного фонда Украины на 5%. Это должно сэкономить минимум 59,7 миллиона гривен.

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