Майже 8 мільярдів гривень: дефіцит бюджету Пенсійного фонду зріс
Доходи Пенсійного фонду України за від початку 2021 року перевищили витрати. Так, дефіцит грошей досяг майже 8 мільярдів гривень.
Джерело:Пенсійний фонд
Загалом, доходи ПФУ за січень – квітень 2021 року складають 159,6 мільярда гривень. Тоді як витрати – 167,2 мільярда гривень.
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Так, точна сума дефіциту досягла 7,6 мільярда гривень. Власне, доходи Пенсійного фонду складаються із власних надходжень та дофінансувань з держбюджету.
Дефіцит бюджету / Фото ПФУ
Доходи ПФУ
Як мовиться у повідомленні, в загальних доходах Фонду гроші держбюджету склали 56,1 мільярда гривень.
Власних грошей – 103,5 мільярда гривень. Зокрема з них і отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб, а також за покриття недоотриманої суми від застосування пільгового розміру єдиного внеску. Загалом – 9,6 мільярда гривень.
План з економії
У 2020 році Кабмін прийняв рішення про скорочення кількості працівників Пенсійного фонду України на 5%. Це має зекономити щонайменше 59,7 мільйона гривень.
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