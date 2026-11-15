Растут потери, а на выплаты не хватает денег: у россиян постепенно исчезает желание воевать в Украине

Как сообщило Министерство обороны Великобритании в отчете, основанном на разведывательных данных, ранее за любое ранение российские солдаты получали фиксированную сумму в три миллиона рублей. Новый правительственный указ установил градацию выплат, согласно которой сумма компенсации за легкие травмы снизилась до 100 тысяч рублей.

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Как это повлияло на ситуацию в российской армии?

За тяжелые ранения государство сохранило выплату в размере трех миллионов рублей, тогда как за травмы средней степени тяжести компенсацию снизили до одного миллиона.

Такие изменения вызвали значительное возмущение в среде российских военных блогеров.

Британские аналитики связывают нововведения с резким ростом финансового бремени для российской казны. Ежедневные потери российских оккупационных войск осенью превысили отметку в 1500 убитых и раненых, поэтому расходы на выплаты резко выросли.

Значительная доля крупных медицинских счетов и единовременных выплат ложилась на региональные бюджеты, которые и без того столкнулись с дефицитом.

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Центральные власти пытаются оптимизировать социальные обязательства перед военными, направляя все больше средств непосредственно на производство оружия.

Почему россияне не хотят идти на войну против Украины?

Башкортостан стал первым российским регионом, где местные власти публично заявили о сокращении числа людей, согласных заключать контракты с Минобороны России.

В то же время республика остается лидером по числу подтвержденных смертей российских военных, участвовавших в войне против Украины. По состоянию на ноябрь 2026 года удалось идентифицировать 11 990 погибших жителей Башкортостана.

О сокращении числа желающих вступить в российскую армию свидетельствует пояснительная записка к проекту бюджета республики на 2027–2028 годы.

Документ был подготовлен 11 ноября. Именно этой тенденцией чиновники объяснили сокращение расходов на единовременные выплаты за подписание контрактов с Минобороны России. Финансирование планируется сократить с 13,6 до 12,6 миллиарда рублей. В пояснительной записке причиной такого шага назвали "снижение количества граждан, заключающих контракт на прохождение военной службы".

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При этом размер единовременного вознаграждения для новобранцев пересматривать не собираются: он по-прежнему будет составлять 1 миллион рублей, что соответствует среднему уровню выплат в России. По количеству установленных имен погибших участников так называемой "СВО" Башкортостан занимает первое место среди регионов России.

В начале 2023 года республика входила в пятерку регионов с наибольшими потерями, а в сентябре 2024-го поднялась на первую строчку. С тех пор она продолжает удерживать лидерство. В июле 2026 года Башкортостан преодолел отметку в 10 тысяч подтвержденных погибших.

Приоритет финансирования переориентировали на закупку вооружения

Экономисты отмечают, что расходы на оборону в России достигли беспрецедентных показателей со времен Советского Союза. Стремление сократить статью компенсаций свидетельствует о все более ощутимом дефиците денежных ресурсов для ведения длительной войны.

Напомним, ранее мы сообщали, что " оборонный бюджет России на ближайшие годы " предусматривает рекордную долю расходов на войну, которая превышает расходы на образование, здравоохранение и социальную сферу вместе взятые.