Ростуть втрати й бракує грошей на виплати: у росіян поступово зникає бажання воювати в Україні

Як повідомило Міністерство оборони Великої Британії у звіті на основі розвідданих, раніше за будь-яке поранення російські солдати отримували фіксовану суму в три мільйони рублів. Новий урядовий указ встановив градацію виплат, за якою сума компенсації за легкі травми впала до 100 тисяч рублів.

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Як це вплинуло на ситуацію в армії Росії?

За важкі поранення держава зберегла виплату в розмірі трьох мільйонів рублів, тоді як за травми середнього ступеня тяжкості компенсацію знизили до одного мільйона.

Такі зміни викликали суттєве обурення в середовищі російських мілітарних блогерів.

Британські аналітики пов'язують нововведення з критичним зростанням фінансового тягаря на російську скарбницю. Щоденні втрати російських окупаційних військ восени перетнули позначку в 1500 осіб убитих і поранених, через що витрати на виплати різко підскочили.

Значна частка важких медичних рахунків та одноразових допомог лягала на регіональні бюджети, які вже зіткнулися з дефіцитом.

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Центральна влада намагається оптимізувати соціальні зобов'язання перед військовими, спрямовуючи дедалі більше коштів безпосередньо на виробництво зброї.

Чому росіяни не бажають іти на війну проти України?

Башкортостан став першим російським регіоном, де місцева влада публічно заявила про скорочення кількості людей, які погоджуються укладати контракти з Міноборони Росії.

Водночас республіка залишається лідером за числом підтверджених смертей російських військових, які брали участь у війні проти України. Станом на листопад 2026 року вдалося ідентифікувати 11 990 загиблих жителів Башкортостану.

Про зменшення кількості охочих долучитися до російської армії свідчить пояснювальна записка до проєкту бюджету республіки на 2027 – 2028 роки.

Документ підготували 11 листопада. Саме цією тенденцією чиновники пояснили скорочення витрат на одноразові виплати за підписання контрактів із Міноборони Росії. Фінансування планують зменшити з 13,6 до 12,6 мільярда рублів. У пояснювальній записці причиною такого кроку назвали "зниження кількості громадян, які укладають контракт на проходження військової служби".

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При цьому розмір одноразової винагороди для новобранців переглядати не збираються: він і надалі становитиме 1 мільйон рублів, що відповідає середньому рівню виплат у Росії. За кількістю встановлених імен загиблих учасників так званої "СВО" Башкортостан посідає перше місце серед регіонів Росії.

На початку 2023 року республіка входила до п'ятірки регіонів із найбільшими втратами, а у вересні 2024-го піднялася на першу сходинку. Відтоді вона продовжує утримувати лідерство. У липні 2026 року Башкортостан перетнув позначку в 10 тисяч підтверджених загиблих.

Пріоритет фінансування переорієнтували на закупівлю озброєння

Економісти зазначають, що витрати на оборону в Росії досягли безпрецедентних показників з часів Радянського Союзу. Прагнення скоротити статтю компенсацій демонструє дедалі відчутніший дефіцит готівкових ресурсів для ведення тривалої війни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що оборонний бюджет Росії на найближчі роки передбачає рекордну частку видатків на війну, яка перевищує витрати на освіту, охорону здоров'я та соціальну сферу разом узяті.