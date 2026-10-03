Витрати ворога на війну наступного року будуть більш ніж утричі вищими, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Про це розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері 24 Каналу.

Що відомо про наміри Путіна?

Пендзин розповів, що Росія суттєво збільшує видатки на ведення війни проти України, закладаючи в бюджет рекордні суми. Водночас Кремль робить ставку на затягування війни та майбутні вибори у Європі.

Країна-агресорка продовжує готуватися до затяжної війни та суттєво нарощує свої військові видатки. Порівняно з початком повномасштабного вторгнення, бюджет Росії на ведення бойових дій зросте більш ніж утричі.

Про це свідчать нові розрахунки, згідно з якими на наступний рік Росія закладає в бюджет на війну 205 мільярдів доларів. Для порівняння, у 2022 році вона витрачала близько 62 мільярдів доларів.

Експерт зазначив, що таке масштабне фінансування агресії ставить європейців перед серйозними викликами. ЄС необхідно активно консолідувати свої зусилля у військовій галузі, адже протистояння вимагає співмірної відповіді та чіткого розуміння дій ворога.

За словами Пендзина, окрім економічного чинника, Росія розраховує також на політичний сценарій. Російська стратегія полягає в тому, щоб протриматися ще протягом року та дочекатися виборів у європейських країнах.

У Москві сподіваються, що внаслідок виборів у країнах Євросоюзу до влади можуть прийти популісти, які буду грати на руку Кремля. Маніпулюючи настроями малозабезпечених верств населення, такі політики можуть зменшити фінансову та військову допомогу Україні. Якщо ці ризики справдяться, Україна може частково втрачати підтримку з боку Європейського Союзу, що є ключовим розрахунком російського керівництва.

Зазначимо, що з 28 вересня по 3 жовтня у Челябінській області Росії пройшли військові навчання "Центр-2026". Військові країни-агресорки імітували вторгнення до чужої країни і створення на її території буферної зони. У сценарії навчань не називали конкретну державу, проте опис може відповідати Казахстану.