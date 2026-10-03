За офіційною легендою міноборони Росії, військові відтворювали відбиття агресії на південноуральському напрямку. Про це розповіли росЗМІ та у пресслужбі Кремля.

Чому були присвячені навчання "Центр-2026"?

За змодельованим сценарієм після відбиття нападу російські війська перейшли до наступу. Вони мали звільнити захоплену територію та створити "зону безпеку" на суміжній території.

Під час навчань чотири літаки дальньої авіації завдали ударів по критичних об'єктах умовного противника.

У сценарії навчань не називають конкретну державу, проте опис "країни-агресора" може відповідати Казахстану. Країна має спільний кордон із Челябінською областю Росії та вихід до Каспійського моря.

Загалом у навчаннях задіяли близько 47 тисяч військових, 2 тисячі одиниць техніки, 90 літаків і вертольотів, а також 77 кораблів і суден.

У Кремлі уточнили, що учасники війни в Україні не брали участь у навчаннях, але досвід "сво" був врахований.

До маневрів також долучилися військові з Білорусі, Китаю, Киргизстану, Монголії, Пакистану та Таджикистану.

Росія вчить Китай сучасній війні

Як повідомили в Інституті вивчення війни, у навчаннях "Центр-2026" взяв участь Китай.

Росіяни навчали китайців інтегрувати одні з найсучасніших систем безпілотників і засобів боротьби з ними у наземні бойові дії.

Крім того, вони разом відпрацьовували спільне розгортання сил і проведення маневрів.

Раніше китайські військові спостерігали за навчаннями "Захід-2025", однак безпосередньої участі в них не брали.

Ймовірно, під час "Центру-2026" Китай отримав цінний досвід запуску FPV-дронів та протидії їм, застосування наземних роботизованих систем та засобів РЕБ.

Також китайці можуть переймати російську тактику штурмів малими групами, яку Росія використовує у війні проти України.