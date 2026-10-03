Согласно официальной версии минобороны России, военные моделировали отражение агрессии на южноуральском направлении. Об этом сообщили российские СМИ и пресс-служба Кремля.

Почему были посвящены учения "Центр-2026"?

Согласно смоделированному сценарию, после отражения нападения российские войска перешли в наступление. Они должны были освободить захваченную территорию и создать "зону безопасности" на прилегающей территории.

В ходе учений четыре самолета дальнего радиуса действия нанесли удары по критически важным объектам условного противника.

В сценарии учений не называется конкретное государство, однако описание "страны-агрессора" может соответствовать Казахстану. Страна имеет общую границу с Челябинской областью России и выход к Каспийскому морю.

Всего в учениях задействовали около 47 тысяч военнослужащих, 2 тысячи единиц техники, 90 самолетов и вертолетов, а также 77 кораблей и судов.

В Кремле уточнили, что участники войны в Украине не принимали участия в учениях, но опыт "сво" был учтен.

К маневрам также присоединились военные из Беларуси, Китая, Кыргызстана, Монголии, Пакистана и Таджикистана.

Россия учит Китай современной войне

Как сообщили в Институте изучения войны, в учениях "Центр-2026" принял участие Китай.

Россияне обучали китайцев интегрировать одни из самых современных систем беспилотников и средств борьбы с ними в наземные боевые действия.

Кроме того, они совместно отрабатывали совместное развертывание сил и проведение маневров.

Ранее китайские военные наблюдали за учениями "Запад-2025", однако непосредственного участия в них не принимали.

Вероятно, в ходе "Центра-2026" Китай получил ценный опыт запуска FPV-дронов и противодействия им, применения наземных роботизированных систем и средств РЭБ.

Также китайцы могут перенимать российскую тактику штурмов малыми группами, которую Россия использует в войне против Украины.