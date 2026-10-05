Об этом сообщило Министерство здравоохранения в ответе на запрос hromadske. В ведомстве уточняют, что локальный дефицит коснулся препаратов, содержащих левотироксин натрия, в частности "Эутирокса" и "L-Тироксина", однако в настоящее время ситуация стабилизировалась после поступления новых партий.

Причины перебоев и восстановления логистики

На доступность фармацевтических товаров в регионах непосредственно влияют повреждения складской инфраструктуры в результате военных действий, нарушение поставок некоторых импортных препаратов и повышенный спрос среди населения.

Несмотря на разрушение отдельных объектов, фармацевтические дистрибьюторы продолжают импорт и оперативно перестраивают маршруты доставки.

Устойчивость системы обеспечения лекарственными средствами в значительной степени обеспечивается наличием нескольких каналов поставок, деятельностью украинских и международных производителей, дистрибьюторов и аптечных сетей, а также возможностью оперативного перенаправления товарных потоков в случае возникновения соответствующих рисков,

– говорится в ответе на запрос.

Мониторинг запасов и меры безопасности

В настоящее время Минздрав совместно с Гослекслужбой осуществляет постоянный мониторинг имеющихся запасов лекарств и отслеживает возможности для быстрого пополнения аптечных сетей.

Для минимизации рисков государственные органы разрабатывают меры по диверсификации площадок хранения медикаментов и привлечению альтернативных логистических маршрутов.

В связи с продолжением обстрелов и рисками повреждения логистической и складской инфраструктуры ситуация с обеспечением лекарственными средствами может меняться в зависимости от региона и вида лекарственного средства,

– подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что утром 4 октября оккупанты полностью уничтожили производственную площадку фармацевтической компании "КУСУМ" в Сумах. Это уже не первый подобный удар за последнее время.

23 и 26 сентября россияне провели атаку на столичный фармацевтический завод "Дарница". Кроме того, под обстрел попал медицинский центр "Добробут" в Киеве, расположенный недалеко от Конституционного Суда Украины.