Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у відповіді на запит hromadske. У відомстві уточнюють, що локальний дефіцит торкнувся препаратів із вмістом левотироксину натрію, зокрема Еутироксу та L-Тироксину, однак наразі ситуація стабілізувалася після надходження нових партій.

Причини перебоїв та відновлення логістики

На доступність фармацевтичних товарів у регіонах безпосередньо впливають пошкодження складської інфраструктури внаслідок воєнних дій, порушення постачання деяких імпортних препаратів та підвищений попит серед населення.

Попри руйнування окремих об'єктів, фармацевтичні дистриб'ютори продовжують імпорт та оперативно перебудовують маршрути доставки.

Стійкість системи забезпечення лікарськими засобами значною мірою забезпечується наявністю декількох каналів постачання, діяльністю українських та міжнародних виробників, дистриб’юторів і аптечних мереж, а також можливістю оперативного перенаправлення товарних потоків у разі виникнення відповідних ризиків,

– йдеться у відповіді на запит.

Моніторинг залишків та заходи безпеки

Наразі МОЗ спільно з Держлікслужбою здійснюють постійний моніторинг наявних залишків ліків та відстежують можливості для швидкого поповнення аптечних мереж.

Для мінімізації ризиків державні органи опрацьовують диверсифікацію майданчиків зберігання медикаментів і залучення альтернативних логістичних шляхів.

У зв'язку з продовженням обстрілів та ризиками пошкодження логістичної й складської інфраструктури ситуація із забезпеченням лікарськими засобами може змінюватися залежно від регіону та виду лікарського засобу,

– підкреслили в міністерстві.

Варто зауважити, що вранці 4 жовтня окупанти повністю знищили виробничий майданчик фармацевтичної компанії КУСУМ у Сумах. Це вже не перший подібний удар останнім часом.

23 та 26 вересня росіяни атакували столичний фармацевтичний завод "Дарниця". Крім того, під обстріл потрапив медичний центр "Добробут" у Києві, розташований неподалік Конституційного Суду України.