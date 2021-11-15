По словам Михаила Заблуды, председателя правления предприятия "Ровноазот", без популяризации технического образования среди населения, мониторинга трудоустройства выпускников и регулярного обновления учебных программ в соответствии с новыми потребностями бизнеса, государство потеряет активную молодежь, упадет уровень квалификации работников уже в ближайшие 5 лет. А это повлечет невозможность прихода в страну высокотехнологичных производств.

Когда инвестор принимает решение вкладывать в какую-то страну или нет, то он смотрит не только на инвестиционный климат, инфраструктуру, верховенство права. Он смотрит на людей, на кадры, которые смогут реализовать инвестиционный проект. Если таких людей нет – он не будет вкладываться в проект. По большому счету, наличие высококвалифицированных кадров – это важная часть инвестиционной привлекательности страны,

– рассказал Заблуда.

Глава правления предприятия "Ровноазот" уверен, что для предприятия наличие высоко квалифицированных кадров, хорошей команды – это часть капитализации предприятия. Поэтому инвестировать в кадры, в систему образования для предприятия – выгодно.

В частности, Министерству образования стоит наладить работу с Министерством экономики для более эффективной подготовки трудовых ресурсов, отмечают представители бизнеса.

Необходимо готовить такое количество специалистов и по таким специальностям, которые действительно нужны экономике. Уверен, что количество бюджетных мест именно по техническим специальностям, которые сейчас особенно нужны, должно расти,

– считает глава правления "Северодонецкого Объединения Азот" Леонид Бугаев.

Несколько советов для бизнеса от экспертов в сфере образования: бизнесу необходимо участвовать в процессе привлечения и подготовки специалистов, а именно проводить просветительскую работу, рассказывая молодежи о преимуществах работы в их компаниях, устраивать дни открытых дверей и приглашать студентов к себе на практику, заключать программы сотрудничества с профтехучилищами, а также регулярно устраивать курсы повышения квалификации для своих сотрудников.

В случае другого развития событий, ряд промышленных предприятий в Украине рискуют оказаться на грани закрытия вследствие стремительного старения своих коллективов. По словам руководителей крупнейших государственных предприятий в сфере машиностроения, металлургии, энергетики, а также в химической, оборонной сферах и химической промышленности из-за нехватки квалифицированных молодых кадров и массовой миграции талантливой молодежи за границу, количество пенсионеров в трудовых коллективах их компаний растет в геометрической прогрессии, а средний возраст сотрудников уже сегодня нередко превышает 40-50 лет.