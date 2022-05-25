Куда ползет спрут кафиров

На Попаснянском направлении, в результате своих активных наступательных действий, противнику удалось занять населенный пункт Пилипчатое, а также незначительно улучшить тактическое положение к югу от поселка Васильевка.

За "деление" территории Украины взялись слабаки и маразматики

Ввиду нависшей угрозы левому флангу тактической группы ВСУ, оборонявшейся в районе Светлодарска и поселка Мироновский, ее подразделения совершили организованный отход на более удобные позиции в северо-западном направлении.

Кроме того, противник, очевидно, в ближайшее время готовится перейти в наступление в направлении Гольмовское и Новолуганское с целью попытки оцепить в районе Луганского и Мироновки наши передовые подразделения из состава Светлодарской группы. Учитывая тот факт, что передовые подразделения из состава попаснянской группировки противника уже находятся в районе Троицкого, их дальнейшие планы вполне понятны.

Скорее всего, противник попытается прорваться из района Троицкого в направлении Возрождения, чтобы перерезать дорогу М-03, а Горловская группировка со своей стороны попытается прорваться через Новолуганское на Семигорье и далее так же на Возрождение.

Нехватку "мяса" компенсируют наемниками

Однако есть нюанс. Если от Троицкого, вероятнее всего, будут действовать российские войска, то на Гольмовское и Новолуганское будут наступать подразделения так называемой "3-й ОМСБр" 1-го АК. По крайней мере, две усиленные роты именно этой "бригады" были выдвинуты 23 и 24 мая на направление гипотетического наступления под Гольмовским + фиксируется опрокидывание по крайней мере двух дополнительных ГСАБТР на САУ 2С3 "Акация" как усиление от Дебальцево в направлении этого же района.

Очевидно, что приостановка наступления попаснянской группировки противника в районе Владимировки в сторону Соледара и Яковлевки, а также в направлении на север через Камышеваху было вызвано не только значительными потерями в его передовых подразделениях, понесенных в предыдущих трехдневных боях "по прорыву" к Бахмуту и Комышуву но и еще целым рядом факторов.

Например, достаточно "расслабляющим" огневым налетом по мощной колонне снабжения противника, нанесенном украинской артой в первый же день его "прорыва", как только вышеупомянутая колонна выехала из Первомайска.

Кроме того, уже через сутки после "прорыва" ВСУ нанесли в районе Камышевахи короткий контрудар, который фактически и остановил распространение "прорыва" противника на север и стабилизировал на этом участке ситуацию.

По крайней мере, 24 мая командование войск противника активно пополняло и перегруппировало свои передовые подразделения в районе Попасной, пытаясь изменять направления и участки ввода их в бой в ближайшее время.

Так, например, достаточно очевидными стали планы командования попаснянской группировки войск противника прорваться между Комышувахой и Золотым на север, с целью выйти во фланг нашим обороняющимся подразделениям возле Горного, а также окончательно занять Тошковку.

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Волшебные грабли для кафиров

В этом контексте только одно непонятно. Нах ** все это? Продвижение войск противника в районе Золотое – Горное лишено всякого внятного тактического смысла. К тому же от слова совсем. Этим противник никак не влияет на устойчивость обороны ВСУ на участке "главного удара" – в районе Камышевахи и по линии Липово – Васильевка.

Повторяется история с Изюмскими страдающими – наступление в расходящихся направлениях и бесцельное дробление своих сил и средств. Даже, не у расходящихся, а у противоположных. Видимо, перехвалил я в прошлый раз генерал-лейтенанта А. Авдеева.

В то время, когда его передовые подразделения в районе Владимировки, под Васильевкой и Камышувахой находятся практически под постоянным огневым влиянием украинских дальнобойных средств поражения, он не находит ничего лучшего, как выделить часть своих сил и средств из состава этой ударной группы и бросить их на захват соседнего флангового района, что никак не влияет на дирекцию наступления его основных сил.

"Гениально", я считаю, просто феерично. И это при том, что и Золотое, и Горное нехорошо так укреплены ВСУ за предыдущие 8 лет. А он точно был начальником Общевоенной академии ВС?

Цель рашистов – Северодонецк и не только

Со своей стороны, "северная" группировка войск противника, которая, по идее, должна встретиться с этими неординарными "попаснянскими" и таким образом замкнуть кольцо окружения вокруг Лисичанска и Северодонецка, тоже 24 мая немного "чудило".

После "заварушки" днем раньше у Лимана, в результате чего противнику удалось завязать в Лимане городские бои, и синхронной попытки Изюмской группировки прорваться на ближние подступы к Славянску, надо понимать, командование войск противника вспомнило, зачем собственно вся эта разношерстная банда залезла в лесистую пойму Северского Донца.

Если кто-то забыл, то напомню: здесь оперируют на направлении "главного удара" к 7 – 8 батальонно-тактическим группам из состава 35-й, 74-й ОМСБр 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (так, той самой, которая отгребала под Броварами + до 3 – 4 батальонно-тактических групп от Воздушно-десантных войск и механизированного полка (судя по всему, 106-й ВДД).

Лиман, Святогорск – это все, конечно, отлично, но Лисичанск и Северодонецк сами себя не окружат. Надо все-таки форсировать Северский Донец и уже как-то наступать на Северск.

О том, что противник продолжает вынашивать планы по форсированию Северского Донца и прорыву в Северск, говорит несколько моментов.

В районе Сватова продолжается накопление переправных средств (уже сосредоточено до 15 секций понтонных мостовых переправ, до 4-х амфибий и примерно 8 буксирно-моторных катеров). Противник ведет активную разведку участка гипотетического форсирования между Дроновкой и Белогоровкой. Причем именно для определения наиболее удобных участков для форсирования.

Судя по количеству сил и средств, которые командование войск противника взимает в район Ямполя и к югу от Дибровы, в ближайшие дни следует ожидать попытки форсировать Северский Донец на достаточно широком фронте.

Но, подчеркну, само по себе форсирование реки, создание и удержание плацдарма на его правом берегу не будет для войск противника самоцелью. Главная его задача – выйти в Северск и Верхнекаменку.

Более того, по моему мнению, в случае даже частичного успеха "северной" группировки по делу форсирования Северского Донца попаснянская группа войск противника обязательно попытается прорваться через Васильевку на Берестово с целью оказать ему содействие. Поэтому в ближайшее время следует ожидать "синхронизации" действий и "северной", и попаснянской группировок войск противника.

В этом контексте запланированное наступление правофланговых подразделений попаснянской группировки на Золотую и Горную, которая на первый взгляд кажется идиотизмом в чистом виде, вполне может носить демонстрационный характер.

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Горячий отрезок фронта

Честно сказать, общая ситуация во всей Луганско-Донецкой операционной зоне не слишком радует. Да, противнику удалось временно остановить и даже местами с помощью артиллерии и коротких, внезапных контрударов несколько "стабилизировать". Как это было, например, 23 мая с "судоргой" двух ливофланговых батальонно-тактических групп изюмской группировки, которые попытались прорваться в Краснополье. Но все это недолго.

Темпы пополнения и усиления двух ударных группировок русских войск ("северной" и попаснянской) явно обеспечивают им наращивание уровня боеспособности. Причем даже в условиях относительно высоких потерь.

"Героический" замполит

И так, в заключении – что-то вроде прикола. Вы не поверите, кто командует группировкой войск противника под названием "Изюм". Герой России, генерал-полковник Геннадий Жидко. Теперь же, внимание, его штатная должность: заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации.

Одной из самых мощных группировок российских войск в Донецко-Луганской операционной зоне в решающий и ответственный момент командует главный российский замполит. Совсем у них с полководцами х*рово стало.

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