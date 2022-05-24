До 100 тысяч – еще совсем немного

Согласно оценке смертности в лечебных учреждениях, они составляли около 30 тысяч человек. Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск за три месяца полномасштабной войны в Украине превысили 85,5 тысячи человек.

Обратите внимание Ракета "Сармат": почему российское супероружие никто не боится

Фактически за три месяца полномасштабной войны российский оккупационный контингент потерял в Украине убитыми, ранеными и пленными более 47% своего первичного состава.

Куда везут "нашинкованных" оккупантов

Ситуация в лечебных учреждениях страны-оккупанта остается стабильно тяжелой. В связи с понижением интенсивности боев на южном плацдарме нагрузка на лечебные учреждения временно оккупированных территорий, в том числе полуострова Крым, снизилась.

Тяжелая обстановка в лечебных учреждениях временно оккупированных территорий Донбасса, особенно Донецкой и Луганской области. Низкое качество медицинского обслуживания и нехватка медикаментов приводит к высокой смертности среди раненых.

Интересно Россияне, готовьтесь считать гробы

На территории России основная масса раненых сейчас находится в полевых госпиталях, суточная пропускная способность которых позволяет это осуществлять.

В больницы и госпитали пытаются отправлять преимущественно тяжелых, чтобы минимизировать присутствие раненых солдат в городах.

К теме – Генштаб отчитался о потерях врага по состоянию на 24 мая: смотрите видео