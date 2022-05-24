Гитлер завидует из ада

Помните для чего россиянин открывает рот? Сколько пафосной хрни было сказано о "денацификации", "денационализации", о "биолаборатории", приближающейся НАТО, etc.

Переговоры Украины и России могут идти только по одному вопросу

А в результате – тупая попытка прирезать себе кусок чужой земли. "Защита русскоязычных", во время которой убили столько русскоязычных, что Гитлер в восторге поднялся в гробу.

Ложь, ложь и еще раз ложь. Ложь для прикрытия банальной кражи, еще одной попытки аннексии. По агрессии России нет никакой идеологии. Ни одной. Только желание профессионального вора опоздать то, что лежит плохо.

Охота началась

Так вот, русские, у нас все лежит неплохо. Так, как и положено, и там, где нужно. Так что готовьтесь считать гробы. Пока от наших партизан и диверсионно-разведывательных групп. А потом – от тяжелого вооружения. Надеюсь, что вскоре и ваш флот поедет навстречу крейсеру "Москва", заждался он там в одиночестве.

В мире несколько паскудных стран с людоедскими режимами и е*анутыми лидерами, но, мне кажется, чемпион среди них определился. Хороша будет глава о питерском гопнике-отбросе в учебнике по истории. Даже не рядом со Сталиным станет за ранжиром. Рядом с Полом Потом, Гитлером и Бокассой. Ким Чен Ир завидует – мелкий он по сравнению с бункерным лейном.

Обратите внимание Россия решила "связать" Украину новой спецоперацией

Новая Буча может произойти за пределами Украины

Освободители. Когда мир узнает все, что натворила эта сволочь, он дрогнет. Всюду, где они приходят, встречается Буча. Таких вот Буч мы знаем уже не одну и не две, а их десятки. Тысячи убитых мирных украинцев. Десятки тысяч – только в Мариуполе.

И если мир это проглотит в этот раз, то в следующий раз такая Буча произойдет уже под Веной или Берлином. Опыт есть. С них произойдет.

Важное – Давыдюк назвал европейских политиков, на ком тоже будет кровь украинцев: смотрите видео