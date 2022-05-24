Гітлер заздрить із пекла
Пам'ятаєте для чого росіянин відкриває рота? Скільки пафосної х*рні було сказано про "денацифікацію", "денаціоналізацію", про "біолабораторії", НАТО, що наближається, etc.
Радимо Перемовини України та Росії можуть йти лише з одного питання
А в результаті – тупа спроба прирізати собі шматок чужої землі. "Захист російськомовних", під час якого вбили стільки російськомовних, що Гітлер у захопленні підвівся в труні.
Брехня, брехня і ще раз брехня. Брехня для прикриття банальної крадіжки, ще однієї спроби анексії. За агресією Росії немає жодної ідеології. Жодної. Тільки бажання професійного злодія сп*здити те, що лежить погано.
Полювання почалося
Так-от, росіяни, у нас усе лежить непогано. Так, як і треба, і там, де треба. Тож готуйтеся рахувати труни. Поки що від наших партизанів та диверсійно-розвідувальних груп. А потім – від важкого озброєння. Сподіваюся, що незабаром і ваш флот поїде назустріч крейсеру "Москва", зачекався він там на самоті…
У світі є кілька паскудних країн із людожерськими режимами та ї*анутими лідерами, але, мені здається, чемпіон серед них визначився. Хороша буде глава про пітерського гопника-покидька в підручнику з історії. Навіть не поряд зі Сталіним стане за ранжиром. Поруч із Пол Потом, Гітлером та Бокассою. Кім Чен Ір заздрить – замілкий він у порівнянні з бункерним л*йном.
Зверніть увагу Росія вирішила "зв'язати" Україну новою спецоперацією
Нова Буча може статися за межами України
І якщо світ це проковтне цього разу, то наступного разу така Буча станеться вже під Віднем чи Берліном. Досвід є. З них станеться.
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