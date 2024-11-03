Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW). В частности, аналитики перечислили последние инциденты на фронте и определили их потенциальное влияние на стратегии врага. Например, когда ВСУ поразили 7 российских радаров и систем ПВО в ночь с 20 на 21 октября.

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Россияне не могут уберечь свои системы ПВО

Также 2 ноября ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по российской системе ПВО С-300/400 у оккупированного Моспино (к юго-востоку от Донецка). Военкоры сообщили, что на системы ПВО было направлено 6 ракет ATACMS, и якобы, 3 из них россиянам удалось сбить.

Перед этим ВСУ поразили российскую радиолокационную станцию "Подлет" возле оккупированного мыса Тарханкут в Крыму, атаку совершили беспилотниками. Более того, россияне до сих пор не забрали поврежденную станцию для того, чтобы отремонтировать ее.

31 октября, украинские военные распространили момент успешного удара по российскому ЗРК "Бук". На кадрах можно увидеть, что после атаки произошла детонация, что свидетельствует об успешности удара.

Генштаб официально отчитывался о поражении российского ЗРК "Бук-М3" и уничтожении системы радиолокации другого ЗРК "Бук-М2" в оккупированной Луганской области.

Официальные украинские источники сообщили, что ВСУ также поразили систему "Бук-М2" на юге Украины, а также систему "Бук-М3" в неуказанном районе линии фронта. Эти удары пришлись на конец октября.

Что эти потери означают для врага

Аналитики и ранее фиксировали признаки того, что Россия испытывает трудности с поставками микроэлектронных компонентов, необходимых для производства сложного оружия и систем ПВО. Причиной этого стали западные санкции.

Поэтому, если Украина уничтожит значительное количество российских систем, возможно, Россия не сможет производить или ремонтировать достаточное количество систем ПВО для поддержания текущей плотности противовоздушной обороны на оккупированных украинских территориях,

– отмечают в актуальном отчете ISW.

Последние оценки указывают на то, что ослабление систем противовоздушной обороны России, особенно над оккупированными регионами Украины, может повлиять на операционные стратегии российских пилотов. Такое снижение возможностей противовоздушной обороны может ограничить близость, на которой российские самолеты готовы действовать вблизи линии фронта. Кроме того, это может помешать России эффективно использовать высокоточные боеприпасы как против фронтовых позиций, так и против украинских городских центров.