Джо Байден в твиттере написал, что это соглашение является хорошей новостью для американцев и объяснил почему. Кроме этого, текст продублирован на сайте Белого дома.
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Байден предупредил, что соглашение оказалось компромиссным
Президент США заявил, что его соглашение с Маккарти является важным шагом вперед, который "сокращает расходы, одновременно защищая критически важные программы для работающих и развивая экономику для всех". Он также заявил, что она защищает ключевые приоритеты и законодательные достижения президента и Конгресса США.
По словам Байдена, новое соглашение с республиканцами поможет предотвратить дефолт и сохранить миллионы рабочих мест.
Соглашение есть компромисс, то есть не каждый получает то, что хочет. Это ответственность управления. И это соглашение является хорошей новостью для американского народа, поскольку оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономическому спаду, уничтожению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест,
– заявил Джо Байден.
Он добавил, что в течение 29 мая переговорные группы завершат работу над законодательным текстом и соглашение передадут в Палату представителей и Сенат Соединенных Штатов.
Я настоятельно призываю обе палаты немедленно принять соглашение,
– подчеркнул Байден.
Маккарти подтвердил заключение соглашения
Я недавно разговаривал с президентом по телефону. После того, как он потратил время и отказывался от переговоров в течение месяцев, мы достигли принципиального соглашения, достойного американского народа,
– написал Маккарти в твиттере.
Что известно о риске дефолта в США
- Порог госдолга Соединенных Штатов установлен на уровне 31,4 триллиона долларов. Этот предел страны достигла в январе 2023 года. С этого времени американский минфин лишен права увеличивать заимствования для финансирования текущих расходов. Глава министерства Джанет Йеллен предупреждала, что такими темпами деньги закончатся уже в июне.
- Для того чтобы изменить ситуацию, республиканцы потребовали сократить социальные расходы и увеличить расходы на оборону. Байден требовал поднять или отменить потолок без всяких условий, и только потом готов был обсуждать с республиканцами их требования.
- Против любого компромисса выступали крайне правые республиканцы и крайние левые демократы, что усложняло переговоры.
- Байден впервые лично обсудил проблему с лидером республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Кевином Маккарти 9 мая, после чего еще раз встретился с ним через неделю. Обе встречи оказались безрезультатными и переговоры продолжились на уровне представителей.
- В общем, своим соглашением 28 мая Белый дом и оппозиция в последний момент отодвинули угрозу финансовой катастрофы, которая привела бы к экономическому кризису не только в США, но и во всем мире. Однако решение еще предстоит утвердить обе палаты Конгресса, на что уйдет не менее трех дней.