Джо Байден в твиттере написал, что это соглашение является хорошей новостью для американцев и объяснил почему. Кроме этого, текст продублирован на сайте Белого дома.

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Байден предупредил, что соглашение оказалось компромиссным

Президент США заявил, что его соглашение с Маккарти является важным шагом вперед, который "сокращает расходы, одновременно защищая критически важные программы для работающих и развивая экономику для всех". Он также заявил, что она защищает ключевые приоритеты и законодательные достижения президента и Конгресса США.

По словам Байдена, новое соглашение с республиканцами поможет предотвратить дефолт и сохранить миллионы рабочих мест.

Соглашение есть компромисс, то есть не каждый получает то, что хочет. Это ответственность управления. И это соглашение является хорошей новостью для американского народа, поскольку оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономическому спаду, уничтожению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест,

– заявил Джо Байден.

Он добавил, что в течение 29 мая переговорные группы завершат работу над законодательным текстом и соглашение передадут в Палату представителей и Сенат Соединенных Штатов.

Я настоятельно призываю обе палаты немедленно принять соглашение,

– подчеркнул Байден.

Маккарти подтвердил заключение соглашения

Я недавно разговаривал с президентом по телефону. После того, как он потратил время и отказывался от переговоров в течение месяцев, мы достигли принципиального соглашения, достойного американского народа,

– написал Маккарти в твиттере.

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