Хотя, нельзя сказать, что это производство вообще было. Один самолёт в год это не производство, это тяни-толкай какое-то. Но всё же...

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Видимо, что-то случилось (с)

Дело в том, что практически вся электроника Су-57 построена на иностранной элементной базе, в большинстве своём американского производства! Россия их импортзаместить не может и не сможет.

Кстати, ряд составных частей Су-57, особенно в двигателе, были и украинского производства.

Что же, вот теперь Су-57 окончательно – всё. Но главное то, что это не последняя хорошая новость из области стремительно ускорившейся деградации российского ВПК. Следите за новостями!

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: