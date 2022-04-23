Хоча, не можна сказати, що це виробництво взагалі було. Один літак на рік – це не виробництво, це тягни-штотвхай якийсь. Але все ж…

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Чому так сталося

Річ у тім, що практично вся електроніка Су-57 базується на іноземній елементній базі, здебільшого американського виробництва! Росія їх імпорт замінити не може і не зможе.

До речі, низка складових частин Су-57, особливо у двигуні, були й українського виробництва.

Що ж, ось тепер Су-57 – все. Але головне те, що це не остання хороша новина з області деградації російського ВПК, що стрімко прискорилася. Слідкуйте за новинами!

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: