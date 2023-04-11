Как отметила команда Дии, их цель – цифровизировать 100% государственных услуг. Заметим, что за последние годы украинцам действительно полюбилась Дия, особенно при полномасштабном вторжении.

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Каждый день миллионы украинцев пользуются цифровыми документами в Дии.

Команда Дия работает в турборежиме, чтобы создавать удобные онлайн-сервисы, которые всегда под рукой в вашем смартфоне,

– отметили в Дии.

На официальной странице портала в телеграмме отметили, что украинцы:

путешествуют, открывают счета в банках, получают посылки и садятся за руль с документами в смартфоне;

заказывают справки и выдержки за несколько кликов и подписывают документы в Дии, когда удобно. Никаких госучреждений, очередей и бумаг;

"Диярядом, когда вы вынужденно меняете место жительства. В приложении оформляете справки ВПЛ, меняете адрес и отменяете статус за секунды, когда вернулись домой. И, конечно, постоянно поддерживаете государство с Дией – более 670 миллионов гривен украинцы уже вложили в экономику страны, покупая военные облигации в приложении", – говорится в сообщении.

Как изменилось Дия во время войны

По состоянию на 24 февраля 2022 года в Дии было 14 632 503 пользователя. Основатели портала вовремя поняли, что это универсальная площадка для коммуникации государства и людей в столь сложный и решающий для судьбы страны момент.

Один из революционных сервисов – есть Документ. Из-за войны многие украинцы должны были эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. У кого больше не было документов, потому что они были уничтожены вместе с домами, кто потерял, кто забыл. Из соображений дополнительной безопасности госреестры были отключены, поэтому документы в Дии были только у 14,6 миллиона человек – у которых была Дия до 24 февраля. Но уже 11 марта создали документ на основе авторизационных данных, без подключения к реестрам и доступным для создания и проверки без интернета.

Уже в первые дни полномасштабной войны россияне начали атаковать телебашни и глушить связь. Российские хакеры взламывали радиостанции и запускали фейки о президенте, ВСУ, капитуляции. Поэтому 6 марта вместе медиасервис MEGOGO удалось запустить Дія.TV. Украинцы, имевшие хоть какой-то доступ к интернету, получили возможность смотреть национальный телемарафон и не подпадать под российскую пропаганду.