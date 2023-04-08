Руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник рассказал в интервью "Разговора", что человек имеет право пожаловаться. Более того, можно смело вызвать полицию, пишет 24 Канал.

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Что делать, если не принимают документы в Дии

Мстислав Баник отметил, что документы в Дии можно показывать не только для государственны услуг, а где угодно. Ведь речь идет о цифровом паспорте, который имеет полную юридическую силу, как ID-карта, паспорт-книжечка или в пределах Украины – загранпаспорт.

Поэтому отказ принять цифровой паспорт – равноценный отказу взять любой другой паспорт. Это правонарушение. Можно смело вызвать полицию,

– заявил чиновник.

Он пояснил, что это касается всех документов в Дии. Кроме того, дополнительно можно написать в поддержку Дии. Тогда Минцифры дополнительно проработает с этой компанией или учреждением техническую возможность принимать документы в Дии.

Однако руководитель по развитию электронных услуг Минцифры рассказал, что в общей сложности уже говорится о 8 тысячах организаций и учреждений, принимающих цифровые документы.

Обратите внимание! С августа 2021 года цифровые паспорта в Дии стали аналогами документов. То есть цифровые паспорта в Дии теперь обладают такой же силой, как бумажные или пластиковые.

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