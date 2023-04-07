Мстислав Баник, руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре, управляющий многими процессами в проекте Дія, рассказал, какие новые услуги следует ожидать в приложении.
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Водители смогут отказаться от пластикового удостоверения
По словам Баника, у Дія должна появиться услуга "растаможки". Также будет доступна замена водительского удостоверения и отмена надлежащего пользователя.
Надлежащий пользователь – человек, который на законных основаниях пользуется не принадлежащим ему транспортным средством. Услуга позволяет назначить надлежащего пользователя транспортного средства.
Теперь, как говорит Баник, можно будет не только назначить должного пользователя, но и отменить.
Более того, услуги в Дії позволят водителям отказаться от пластикового водительского удостоверения.
Это маленький шаг для Дії и большой для всех. Можно отказаться от пластикового (удостоверение – 24 Канал),
– сказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри.
Он напомнил, что в 2019 году была запущена возможность иметь цифровое водительское удостоверение, если зарегистрировано в Дії.
"Следующий шаг МВД – ты можешь выбрать пластик в качестве опции", – сказал Баник.
Украинцы смогут проверять приобретенный алкоголь через Дію
- Михаил Федоров, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации, ранее информировал, что Минцифры планирует ввести в Украине еАкциз.
- В парламенте готовят ко второму чтению законопроекты 8286 и 8287. Их принятие поможет государству с развитием честных и прозрачных правил ведения бизнеса, выходом рынка акцизов из тени и систематизацией контроля за оборотом подакцизных товаров.
- Все операции по перевозке, хранению, продаже каждой единицы продукции будут фиксироваться в электронной системе. Ключевым элементом системы будет являться электронная марка акцизного налога. Это уникальный код, который будет наноситься на товар.
- Кроме того, Минцифры запустит бета-тестирование о получении разрешения на строительство через Дію. Услуга будет предоставляться по обновленной процедуре.