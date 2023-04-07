Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі, який керує багатьма процесами в проєкті Дія, розповів, які нові послуги варто очікувати в застосунку.
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Водії зможуть відмовитися від пластикового посвідчення
За словами Баніка, у Дії має з'явитися послуга "розмитнення". Також буде доступна заміна посвідчення водія і скасування належного користувача.
Належний користувач – людина, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить. Послуга дає можливість призначити належного користувача транспортного засобу.
Відтепер, як каже Банік, можна буде не тільки призначити належного користувача, але й скасувати.
Що більше, послуги в Дії дозволять водіям відмовитися від пластикового посвідчення водія.
Це маленький крок для Дії та великий для всіх. Можна відмовитися від пластикового (посвідчення – 24 Канал),
– сказав керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі.
Він нагадав, що у 2019 році була запущена можливість мати цифрове водійське посвідчення, якщо зареєстрований у Дії.
"Наступний крок МВС – ти можеш вибрати пластик як опцію", – сказав Банік.
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- Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації, раніше інформував, що Мінцифри планує запровадити в Україні еАкциз.
- Наразі у парламенті готують до другого читання законопроєкти 8286 та 8287. Їх ухвалення допоможе державі з розвитком чесних та прозорих правил ведення бізнесу, виходом ринку акцизів із тіні та систематизацією контролю за обігом підакцизних товарів.
- Усі операції з перевезення, зберігання, продажу кожної одиниці продукції будуть фіксуватися в електронній системі. Ключовим елементом системи буде електронна марка акцизного податку. Це унікальний код, який буде наноситися на товар.
- Крім того, Мінцифри запустить бета-тестування щодо отримання дозволу на будівництво через Дію. Послугу надаватимуть за оновленою процедурою.