Андрей Таран заявил, что усиленная агрессия военно-морских сил России угрожает украинской инфраструктуре в регионах Черного и Азовского морей.

Министр обороны отметил, что действия страны-агрессора вводят значительные ограничения и блокируют важные торговые пути в международных водах, нанося экономический урон всем странам в регионе. Об этом он сообщил во время заседания подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны 14 апреля.

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Мы внимательно следим за возможным увеличением российского Черноморского флота танко-десантными кораблями, а также боевыми лодками. Если они придут из Средиземного и Каспийского морей (а они уже пришли из Каспийского моря, и уже сейчас размещены в Азовском море) российские войска с этими дополнительными кораблями потенциально способны осуществлять значительные десантные операции,

– сказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что Украина очень сильно обеспокоена размещением новых российских войск и объектов в Крыму.

Ведь наращивание сил России для военных учений, потенциально, может быть использовано для осуществления "непредсказуемых, эскалационных действий, исходящих из оккупированного полуострова".

Российские войска в Крыму

Андрей Таран рассказал, что в настоящее время, Россия увеличила свой воинский контингент в Крыму до 42 тысяч военных, интегрированных в объединенные ударные соединения, которые способны применять целый ряд кинетических систем для наступательных военных операций.

По его словам, страна-агрессор также значительно усилила свой воздушный компонент, дополнительно разместив все типы авиации на полуострове. В заключение министр добавил, что Москва готовит инфраструктуру к потенциальному сохранению ядерного оружия.

Милитаризация Крыма Россией: коротко