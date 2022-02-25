Омбудсмен выразила уважение украинским бойцам, а раненым пожелала скорейшего выздоровления. Также она отметила, что право на жизнь и безопасность граждан Украины массово нарушают.
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Денисова: действия России – геноцид украинского народа
По словам Денисовой, действия России в Украине являются геноцидом украинского народа. Она подчеркнула, что геноцид начался не только 24 февраля 2022 года, но и на протяжении всех 8 лет вооруженной агрессии.
Наибольшее нарушение прав человека и норм международного права за всю новейшую историю Европы,
– подчеркнула омбудсмен.
В частности, уполномоченная по правам человека призвала международное сообщество ввести максимально жесткие санкции и усиливать давление на Россию. "Для немедленного прекращения военных действий и нарушения прав человека на территории Украины", – добавила она.