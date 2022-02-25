Омбудсменка висловила шану українським бійцям, а пораненим побажала якнайшвидшого одужання. Також вона зауважила, що право на життя та безпеку громадян України масово порушують.
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Денісова: Дії Росії – геноцид українського народу
За словами Денісової, дії Росії в Україні є геноцидом українського народу. Вона підкреслила, що геноцид почався не лише 24 лютого 2022 року, але й протягом усіх 8 років збройної агресії.
Найбільше порушення прав людини і норм міжнародного права за усю новітню історію Європи,
– наголосила омбудсменка.
Зокрема, уповноважена з прав людини закликала міжнародну спільноту запровадити максимально жорсткі санкції та посилювати тиск на Росію. "Для негайного припинення військових дій та порушення прав людини на території України", – додала вона.